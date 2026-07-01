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Торпедо М - Шинник 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
26 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Главный судья: Семён Медведев (Екатеринбург, Россия);
Торпедо М
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Шинник, которое состоится 26 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
11.05.2026 Россия — Лига Pari 33-й тур Шинник1 : 1Торпедо М
20.10.2025 Россия — Лига Pari 15-й тур Торпедо М0 : 0Шинник
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Торпедо М1 : 0Шинник
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Шинник1 : 1Торпедо М
20.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Торпедо М1 : 1Шинник
28.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Шинник1 : 1Торпедо М
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Торпедо М0 : 1Шинник
26.08.2020 Кубок России 1/64 финала Торпедо М1 : 2Шинник
02.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Шинник1 : 0Торпедо М
05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М2 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс37
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Волга Ул33
9 Нефтехимик33
10 Енисей23
11 Челябинск33
12 Ротор23
13 Арсенал Т23
14 Текстильщик32
15 Сочи21
16
Зона вылета
КАМАЗ20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо М
0%
Ничья
0%
Шинник
0%

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