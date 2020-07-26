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Сочи - Арсенал Т 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 45994
26 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Главный судья: Владислав Харитонов (Казань, Россия);
Сочи
Арсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Арсенал Т, которое состоится 26 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Сочи5 : 1Арсенал Т
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Арсенал Т1 : 1Сочи
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Сочи2 : 0Арсенал Т
31.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Арсенал Т1 : 2Сочи
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Сочи4 : 0Арсенал Т
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Арсенал Т3 : 2Сочи
01.03.2020 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Сочи1 : 2Арсенал Т
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Арсенал Т1 : 1Сочи
15.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Арсенал Т0 : 1Сочи
07.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Сочи0 : 1Арсенал Т
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: ФК «Сочи» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Спартак Кс37
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М26
4
Плей-офф за повышение
Велес26
5 Уфа24
6 Шинник24
7 Урал23
8 Волга Ул33
9 Нефтехимик33
10 Енисей23
11 Челябинск33
12 Ротор23
13 Арсенал Т23
14 Текстильщик32
15 Сочи21
16
Зона вылета
КАМАЗ20
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск20
18
Зона вылета
Ленинградец20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
100%
Арсенал Т
0%

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