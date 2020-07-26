Сочи - Арсенал Т 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Арсенал Т, которое состоится 26 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Игорь Витальевич Осинькин
|Дмитрий Иванович Гунько
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|5 : 1
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|4 : 0
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|3 : 2
|01.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|15.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|07.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|2
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Велес
|2
|6
|5
|Уфа
|2
|4
|6
|Шинник
|2
|4
|7
|Урал
|2
|3
|8
|Волга Ул
|3
|3
|9
|Нефтехимик
|3
|3
|10
|Енисей
|2
|3
|11
|Челябинск
|3
|3
|12
|Ротор
|2
|3
|13
|Арсенал Т
|2
|3
|14
|Текстильщик
|3
|2
|15
|Сочи
|2
|1
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|2
|0
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|2
|0