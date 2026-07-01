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Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Сапуто (Монреаль, Канада), вместимость: 20801
26 Июля 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Клёб де Фут Монреаль
1-й тайм, 6'
0 : 0
Интер Майами

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами, которое состоится 26 Июля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Сапуто (Монреаль, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Клёб де Фут Монреаль
      Монреаль
      Интер Майами
      Майами
      1КанадаврСебастьян Бреза
      27ПольшазщDawid Bugaj
      4КолумбиязщБрайан Вера
      24БоливиязщЭфрайн Моралес
      13КанадапзЛука Петрассо
      8АнглияпзМэтти Лонгстафф
      22КанадапзВиктор Лотури
      18УкраинапзГеннадий Синчук
      6КанадапзСамюэль Пьетт
      9ГерманиянпПринц Овусу
      14МексиканпДаниэль Риос
      34АргентинаврРокко Риос Ново
      4АргентиназщФакундо Мура
      17ЯмайказщЙен Фрэй
      16БразилиязщМикаэл дос Сантос Силва
      3ИспаниязщСерхио Регилон
      42ИталияпзЯнник Брайт
      8ВенесуэлапзТеласко Сеговия
      24АргентинапзМатео Сильветти
      5Бразилияпз Каземиро
      19АргентинанпХерман Бертераме
      9УругвайнпЛуис Суарес
      Запасные
      2СШАзщДжейлен Нил
      5СШАпзБрэндан Крэйг
      29ГватемалапзОльгер Эскобар
      26УкраинапзИван Лосенко
      21ГерманияпзФабиан Герберс
      23ШвейцариянпНой Штрайт
      41КанадаSamsy Keita
      7ШвецияDaniel Pereira
      97КанадаврДейн Сент-Клэр
      32СШАзщНоа Аллен
      76СШАзщЭсекьель Абадья-Реда
      41ГондураспзДавид Руис
      56СШАнпДаниэль Пинтер
      59СШАPreston Plambeck
      70СШАDaniel Sumalla
      55СШАIan Urkidi
      52СШАDiego Rey
      Главные тренеры
      АргентинаХавьер Маскерано
      История личных встреч
      06.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Клёб де Фут Монреаль1 : 4Интер Майами
      29.05.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 2Клёб де Фут Монреаль
      12.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Клёб де Фут Монреаль2 : 3Интер Майами
      11.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 3Клёб де Фут Монреаль
      28.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Клёб де Фут Монреаль1 : 0Интер Майами
      26.02.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 0Клёб де Фут Монреаль
      09.10.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами1 : 3Клёб де Фут Монреаль
      07.08.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль2 : 2Интер Майами
      01.08.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 1Клёб де Фут Монреаль
      04.07.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Клёб де Фут Монреаль1 : 0Интер Майами
      Турнирная таблица
      МЛС
      КомандаИО
      1 Нэшвилл1639
      2 Интер Майами1634
      3 Ванкувер Уайткэпс1532
      4 Сан-Хосе Эртквейкс1632
      5 Лос-Анджелес1730
      6 Чикаго Файр1526
      7 Реал Солт-Лейк1526
      8 Нью-Инглэнд Революшн1526
      9 Даллас1626
      10 Сиэтл Саундерс1524
      11 Хьюстон Динамо1523
      12 Цинциннати1623
      13 Нью-Йорк Сити1622
      14 Шарлотт1622
      15 Сент-Луис Сити1622
      16 Миннесота Юнайтед1622
      17 Нью-Йорк Ред Буллз1622
      18 Лос-Анджелес Гэлакси1720
      19 Колорадо Рэпидз1619
      20 Ди-Си Юнайтед1619
      21 Портленд Тимберс1618
      22 Орландо Сити1617
      23 Сан-Диего1617
      24 Остин1617
      25 Коламбус Крю1616
      26 Торонто1616
      27 Клёб де Фут Монреаль1615
      28 Спортинг Канзас-Сити1614
      29 Атланта Юнайтед1612
      30 Филадельфия Юнион1610
      Западная конференция
      КомандаИО
      1 Ванкувер Уайткэпс1532
      2 Сан-Хосе Эртквейкс1632
      3 Лос-Анджелес1730
      4 Реал Солт-Лейк1526
      5 Даллас1626
      6 Сиэтл Саундерс1524
      7 Хьюстон Динамо1523
      8 Сент-Луис Сити1622
      9 Миннесота Юнайтед1622
      10 Лос-Анджелес Гэлакси1720
      11 Колорадо Рэпидз1619
      12 Портленд Тимберс1618
      13 Сан-Диего1617
      14 Остин1617
      15 Спортинг Канзас-Сити1614
      Восточная конференция
      КомандаИО
      1 Нэшвилл1639
      2 Интер Майами1634
      3 Чикаго Файр1526
      4 Нью-Инглэнд Революшн1526
      5 Цинциннати1623
      6 Нью-Йорк Сити1622
      7 Шарлотт1622
      8 Нью-Йорк Ред Буллз1622
      9 Ди-Си Юнайтед1619
      10 Орландо Сити1617
      11 Коламбус Крю1616
      12 Торонто1616
      13 Клёб де Фут Монреаль1615
      14 Атланта Юнайтед1612
      15 Филадельфия Юнион1610
      Кто победит?
      12 голосов болельщиков
      Клёб де Фут
      8%
      Ничья
      17%
      Интер Майами
      75%

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