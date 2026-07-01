Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 26 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами, которое состоится 26 Июля 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Сапуто (Монреаль, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Себастьян Бреза
|27
|зщ
|Dawid Bugaj
|4
|зщ
|Брайан Вера
|24
|зщ
|Эфрайн Моралес
|13
|пз
|Лука Петрассо
|8
|пз
|Мэтти Лонгстафф
|22
|пз
|Виктор Лотури
|18
|пз
|Геннадий Синчук
|6
|пз
|Самюэль Пьетт
|9
|нп
|Принц Овусу
|14
|нп
|Даниэль Риос
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|4
|зщ
|Факундо Мура
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|42
|пз
|Янник Брайт
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|24
|пз
|Матео Сильветти
|5
|пз
|Каземиро
|19
|нп
|Херман Бертераме
|9
|нп
|Луис Суарес
|2
|зщ
|Джейлен Нил
|5
|пз
|Брэндан Крэйг
|29
|пз
|Ольгер Эскобар
|26
|пз
|Иван Лосенко
|21
|пз
|Фабиан Герберс
|23
|нп
|Ной Штрайт
|41
|Samsy Keita
|7
|Daniel Pereira
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|32
|зщ
|Ноа Аллен
|76
|зщ
|Эсекьель Абадья-Реда
|41
|пз
|Давид Руис
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
|59
|Preston Plambeck
|70
|Daniel Sumalla
|55
|Ian Urkidi
|52
|Diego Rey
|Хавьер Маскерано
|06.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 4
|29.05.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 2
|12.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|11.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 3
|28.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 0
|26.02.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 0
|09.10.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 3
|07.08.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|01.08.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|04.07.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|16
|39
|2
|Интер Майами
|16
|34
|3
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|32
|4
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|32
|5
|Лос-Анджелес
|17
|30
|6
|Чикаго Файр
|15
|26
|7
|Реал Солт-Лейк
|15
|26
|8
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|26
|9
|Даллас
|16
|26
|10
|Сиэтл Саундерс
|15
|24
|11
|Хьюстон Динамо
|15
|23
|12
|Цинциннати
|16
|23
|13
|Нью-Йорк Сити
|16
|22
|14
|Шарлотт
|16
|22
|15
|Сент-Луис Сити
|16
|22
|16
|Миннесота Юнайтед
|16
|22
|17
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|22
|18
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|20
|19
|Колорадо Рэпидз
|16
|19
|20
|Ди-Си Юнайтед
|16
|19
|21
|Портленд Тимберс
|16
|18
|22
|Орландо Сити
|16
|17
|23
|Сан-Диего
|16
|17
|24
|Остин
|16
|17
|25
|Коламбус Крю
|16
|16
|26
|Торонто
|16
|16
|27
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|15
|28
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|14
|29
|Атланта Юнайтед
|16
|12
|30
|Филадельфия Юнион
|16
|10
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|15
|32
|2
|Сан-Хосе Эртквейкс
|16
|32
|3
|Лос-Анджелес
|17
|30
|4
|Реал Солт-Лейк
|15
|26
|5
|Даллас
|16
|26
|6
|Сиэтл Саундерс
|15
|24
|7
|Хьюстон Динамо
|15
|23
|8
|Сент-Луис Сити
|16
|22
|9
|Миннесота Юнайтед
|16
|22
|10
|Лос-Анджелес Гэлакси
|17
|20
|11
|Колорадо Рэпидз
|16
|19
|12
|Портленд Тимберс
|16
|18
|13
|Сан-Диего
|16
|17
|14
|Остин
|16
|17
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|14
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|16
|39
|2
|Интер Майами
|16
|34
|3
|Чикаго Файр
|15
|26
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|26
|5
|Цинциннати
|16
|23
|6
|Нью-Йорк Сити
|16
|22
|7
|Шарлотт
|16
|22
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|22
|9
|Ди-Си Юнайтед
|16
|19
|10
|Орландо Сити
|16
|17
|11
|Коламбус Крю
|16
|16
|12
|Торонто
|16
|16
|13
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|15
|14
|Атланта Юнайтед
|16
|12
|15
|Филадельфия Юнион
|16
|10