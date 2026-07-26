Тобол - Атырау 26 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Атырау, которое состоится 26 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|28.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|31.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|23.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|10.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|22.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|18
|43
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|19
|42
| 3
Лига конференций
|Актобе
|19
|31
|4
|Окжетпес
|19
|30
|5
|Астана
|17
|29
|6
|Улытау
|19
|27
|7
|Елимай
|17
|26
|8
|Женис
|18
|22
|9
|Тобол
|18
|19
|10
|Кызыл-Жар
|19
|19
|11
|Кайсар
|19
|19
|12
|Атырау
|17
|18
|13
|Каспий
|18
|18
|14
|Жетысу
|19
|18
| 15
Зона вылета
|Алтай
|18
|16
| 16
Зона вылета
|Иртыш П
|18
|14