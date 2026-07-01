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Елимай - Кайсар 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур
Елимай
Кайсар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Кайсар, которое состоится 26 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Кайсар
Кызылорда
История личных встреч
28.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кайсар2 : 3Елимай
29.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайсар1 : 2Елимай
09.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 2-й тур Елимай2 : 0Кайсар
13.07.2024 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Кайсар2 : 1Елимай
06.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Елимай1 : 0Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1843
2
Лига конференций
Кайрат1942
3
Лига конференций
Актобе1931
4 Окжетпес1930
5 Астана1729
6 Улытау1927
7 Елимай1726
8 Женис1822
9 Тобол1819
10 Кызыл-Жар1919
11 Кайсар1919
12 Атырау1718
13 Каспий1818
14 Жетысу1918
15
Зона вылета
Алтай1816
16
Зона вылета
Иртыш П1814
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Елимай
0%
Ничья
0%
Кайсар
0%

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