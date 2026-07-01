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Арсенал Дз - Неман 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/8 финала
Арсенал Дз
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Неман, которое состоится 26 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Неман
Гродно
История личных встреч
04.07.2026 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Неман0 : 1Арсенал Дз
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Неман1 : 0Арсенал Дз
19.04.2025 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Арсенал Дз0 : 3Неман
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Арсенал Дз0 : 4Неман
16.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0Арсенал Дз
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Арсенал Дз1 : 1Неман
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман2 : 1Арсенал Дз
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман2 : 0Арсенал Дз
Турнирная таблица
1/16 финала
Молодечно
БАТЭ
1 : 4
СКА-1938
МЛ Витебск
3 : 5 ДВ
Слуцк
Динамо Мн
0 : 2
Осиповичи
Днепр М
1 : 3
Слоним-2017
Ислочь
0 : 1
Нива Дл
Гомель
2 : 3 ДВ
Сморгонь
Минск
3 : 4
Островец
Витебск
2 : 3 ДВ
Лида
Торпедо-БелАЗ
0 : 4
Бумпром
Арсенал Дз
0 : 0 5 : 6
Юни Икс Лабс
Барановичи
1 : 4
Солигорск
Неман
1 : 2 ДВ
Волна
Славия-Мозырь
0 : 5
Орша
Нафтан
2 : 2 4 : 3
Виктория
Белшина
1 : 8
Крумкачи
Динамо-Брест
0 : 5
1/8 финала
Белшина
Минск
25.07
Ислочь
Барановичи
25.07
Гомель
Витебск
25.07
Торпедо-БелАЗ
Днепр М
25.07
Динамо Мн
МЛ Витебск
26.07
Орша
БАТЭ
26.07
Арсенал Дз
Неман
26.07
Славия-Мозырь
Динамо-Брест
26.07
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Арсенал Дз
0%
Ничья
0%
Неман
100%

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