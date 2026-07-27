КАМАЗ - Ротор 27 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Ротор, которое состоится 27 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Антон Геннадьевич Хазов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|14.03.2026
|Россия — Лига Pari
|24-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 4
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|1 : 0
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|2 : 0
|23.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига — 1997
|19-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Уфа
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Енисей
|3
|6
|6
|Велес
|3
|6
|7
|Шинник
|3
|5
|8
|Сочи
|3
|4
|9
|Урал
|3
|4
|10
|Волга Ул
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|3
|3
|12
|Челябинск
|3
|3
|13
|Ротор
|2
|3
|14
|Арсенал Т
|3
|3
|15
|Текстильщик
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|2
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|3
|0