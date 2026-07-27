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КАМАЗ - Ротор 27 Июля прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
27 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 3-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
КАМАЗ
Ротор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Ротор, которое состоится 27 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 3-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
14.03.2026 Россия — Лига Pari 24-й тур КАМАЗ1 : 1Ротор
14.09.2025 Россия — Лига Pari 10-й тур Ротор3 : 0КАМАЗ
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур КАМАЗ0 : 4Ротор
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
06.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур КАМАЗ0 : 2Ротор
25.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 1-й тур Ротор2 : 2КАМАЗ
02.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 22-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
30.03.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 2-й тур КАМАЗ2 : 0Ротор
23.07.1997 Чемпионат России Высшая лига — 1997 19-й тур Ротор3 : 1КАМАЗ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Первой лиги: «КАМАЗ» — «Ротор». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Уфа37
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс37
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М37
5 Енисей36
6 Велес36
7 Шинник35
8 Сочи34
9 Урал34
10 Волга Ул33
11 Нефтехимик33
12 Челябинск33
13 Ротор23
14 Арсенал Т33
15 Текстильщик32
16
Зона вылета
Ленинградец31
17
Зона вылета
КАМАЗ20
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск30
Кто победит?
2 голосов болельщиков
КАМАЗ
0%
Ничья
50%
Ротор
50%

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