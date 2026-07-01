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Палмейрас - Атлетико Минейро 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 20-й тур
Палмейрас
Атлетико Минейро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Атлетико Минейро, которое состоится 27 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
29.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Атлетико Минейро2 : 2Палмейрас
04.12.2025 Бразилия — Серия А 34-й тур Атлетико Минейро0 : 3Палмейрас
20.07.2025 Бразилия — Серия А 15-й тур Палмейрас3 : 2Атлетико Минейро
29.09.2024 Бразилия - Серия А 28-й тур Палмейрас2 : 1Атлетико Минейро
18.06.2024 Бразилия - Серия А 9-й тур Атлетико Минейро0 : 4Палмейрас
20.10.2023 Бразилия - Серия А 27-й тур Палмейрас0 : 2Атлетико Минейро
10.08.2023 Кубок Либертадорес — 2023 1/8 финала. 2-й матч Палмейрас0 : 0Атлетико Минейро
03.08.2023 Кубок Либертадорес — 2023 1/8 финала. 1-й матч Атлетико Минейро0 : 1Палмейрас
29.05.2023 Бразилия - Серия А 8-й тур Атлетико Минейро1 : 1Палмейрас
29.09.2022 Бразилия - Серия А 28-й тур Атлетико Минейро0 : 1Палмейрас
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1944
2 Фламенго1837
3 Атлетико Паранаэнсе2036
4 Флуминенсе1932
5 Ред Булл Брагантино1930
6 Баия1930
7 Коринтианс1927
8 Крузейро1927
9 Ботафого1926
10 Коритиба1926
11 Витория1926
12 Сан-Паулу1925
13 Атлетико Минейро1925
14 Сантос2022
15 Интернасьонал2021
16 Гремио1921
17
Зона вылета
Васко да Гама2021
18
Зона вылета
Мирасол1920
19
Зона вылета
Ремо1918
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2010
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Палмейрас
75%
Ничья
0%
Атлетико Минейро
25%

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