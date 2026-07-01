Палмейрас - Атлетико Минейро 27 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Атлетико Минейро, которое состоится 27 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
|Хорхе Сампаоли
|29.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|04.12.2025
|Бразилия — Серия А
|34-й тур
|0 : 3
|20.07.2025
|Бразилия — Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|18.06.2024
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|0 : 4
|20.10.2023
|Бразилия - Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|10.08.2023
|Кубок Либертадорес — 2023
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0
|03.08.2023
|Кубок Либертадорес — 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|29.05.2023
|Бразилия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2022
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|19
|44
|2
|Фламенго
|18
|37
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|36
|4
|Флуминенсе
|19
|32
|5
|Ред Булл Брагантино
|19
|30
|6
|Баия
|19
|30
|7
|Коринтианс
|19
|27
|8
|Крузейро
|19
|27
|9
|Ботафого
|19
|26
|10
|Коритиба
|19
|26
|11
|Витория
|19
|26
|12
|Сан-Паулу
|19
|25
|13
|Атлетико Минейро
|19
|25
|14
|Сантос
|20
|22
|15
|Интернасьонал
|20
|21
|16
|Гремио
|19
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|20
|21
| 18
Зона вылета
|Мирасол
|19
|20
| 19
Зона вылета
|Ремо
|19
|18
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|20
|10