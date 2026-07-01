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Крузейро - Ботафого 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 20-й тур
Крузейро
Окончен
0 : 1
Ботафого

  • 45+3'
    Лемос Консерва Фагнер
  • 56'
    Джонатан Жезус
  • 2
    90+7'
    Кени Арройо
    90+8'
    Кайо Жорже
0'
45'
90'
  • 26'
    Варлесон
  • 35'
    Huguinho
  • 41'
    0:1
    Gabriel Justino
  • 45+4'
    Науэль Феррареси
  • 88'
    Алекс Теллес
  • 90+4'
    Kadir Barria
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейро - Ботафого, которое состоится 26 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крузейро
Белу-Оризонти
Ботафого
Рио-де-Жанейро
81БразилияврOtavio Costa
23БразилиязщЛемос Консерва Фагнер
77'
15БразилиязщФабрисио Бруно
60'
34БразилиязщДжонатан Жезус
27АргентиназщГабриэль Рохас
77'
29АргентинапзЛукас Даниэль Ромеро
7БразилияпзМатеус Энрике
9БразилиянпБруно Насименто
11Бразилиянп Маркиньос
60'
17КолумбиянпЛуис Синистерра
39'
19БразилиянпКайо Жорже
94Бразилияпз Вандерсон
39'
43БразилиязщЖоао Марсело
60'
99ЭквадорнпКени Арройо
60'
12Бразилиязщ Вилльям
77'
2БразилиязщKaua Moraes
77'
17Бразилиявр Варлесон
2Бразилиязщ Витиньо
5ВенесуэлазщНауэль Феррареси
34БразилиязщGabriel Justino
13БразилиязщАлекс Теллес
90'
75Бразилияпз Huguinho
6АргентинапзКристиан Медина
8Бразилияпз Данило
69'
11БразилияпзМатеус Мартинс
90'
10АргентинанпАльваро Монторо
82'
19БразилиянпАртур Кабрал
82'
59БразилияпзKauan Toledo
69'
23УругвайпзСантьяго Родригес
82'
37ПанаманпKadir Barria
82'
21БразилиязщФернандо Марсал
90'
77УругвайпзLucas Villalba
90'
Запасные
25АргентиназщЛукас Вильяльба
5БразилияпзЗе Лукас
16БразилияпзЛукас Силва
38БразилияпзФелипе Мораис
57БразилиянпRayan Lelis
51БразилияVitor Lamounier
40БразилияRhuan Gabriel
12БразилияврГабриэл Батиста
4УругвайзщМатео Понте
29Бразилиязщ Паулиньо
33УругвайзщLucas Monzon
14КолумбияпзХордан Баррера
88Бразилияпз Эденилсон
79БразилиянпLucas Emanuel
Главные тренеры
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
ПортугалияАртур Жорже
История личных встреч
30.01.2026 Бразилия — Серия А 1-й тур Ботафого4 : 0Крузейро
05.12.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Крузейро2 : 2Ботафого
03.08.2025 Бразилия — Серия А 18-й тур Ботафого0 : 2Крузейро
28.07.2024 Бразилия - Серия А 20-й тур Ботафого0 : 3Крузейро
14.04.2024 Бразилия - Серия А 1-й тур Крузейро3 : 2Ботафого
04.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Ботафого0 : 0Крузейро
07.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Крузейро0 : 0Ботафого
01.11.2019 Бразилия - Серия А 29-й тур Ботафого0 : 2Крузейро
14.07.2019 Бразилия - Серия А 10-й тур Крузейро0 : 0Ботафого
06.09.2018 Бразилия - Серия А 23-й тур Ботафого1 : 1Крузейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас1944
2 Фламенго1837
3 Атлетико Паранаэнсе2036
4 Флуминенсе1932
5 Ред Булл Брагантино1930
6 Баия1930
7 Ботафого2029
8 Коринтианс1927
9 Крузейро2027
10 Коритиба1926
11 Витория1926
12 Сан-Паулу1925
13 Атлетико Минейро1925
14 Сантос2022
15 Интернасьонал2021
16 Гремио1921
17
Зона вылета
Васко да Гама2021
18
Зона вылета
Мирасол1920
19
Зона вылета
Ремо1918
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2010
Кто победит?
Голосование закрыто
5 голосов болельщиков
Крузейро
0%
Ничья
40%
Ботафого
60%

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