Крузейро - Ботафого 26 Июля прямая трансляция
- 45+3'Лемос Консерва Фагнер
- 56'Джонатан Жезус
- 290+7'Кени Арройо90+8'Кайо Жорже
- 26'Варлесон
- 35'Huguinho
- 41'0:1Gabriel Justino
- 45+4'Науэль Феррареси
- 88'Алекс Теллес
- 90+4'Kadir Barria
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейро - Ботафого, которое состоится 26 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|81
|вр
|Otavio Costa
|23
|зщ
|Лемос Консерва Фагнер
77'
|15
|зщ
|Фабрисио Бруно
60'
|34
|зщ
|Джонатан Жезус
|27
|зщ
|Габриэль Рохас
77'
|29
|пз
|Лукас Даниэль Ромеро
|7
|пз
|Матеус Энрике
|9
|нп
|Бруно Насименто
|11
|нп
|Маркиньос
60'
|17
|нп
|Луис Синистерра
39'
|19
|нп
|Кайо Жорже
|94
|пз
|Вандерсон
39'
|43
|зщ
|Жоао Марсело
60'
|99
|нп
|Кени Арройо
60'
|12
|зщ
|Вилльям
77'
|2
|зщ
|Kaua Moraes
77'
|17
|вр
|Варлесон
|2
|зщ
|Витиньо
|5
|зщ
|Науэль Феррареси
|34
|зщ
|Gabriel Justino
|13
|зщ
|Алекс Теллес
90'
|75
|пз
|Huguinho
|6
|пз
|Кристиан Медина
|8
|пз
|Данило
69'
|11
|пз
|Матеус Мартинс
90'
|10
|нп
|Альваро Монторо
82'
|19
|нп
|Артур Кабрал
82'
|59
|пз
|Kauan Toledo
69'
|23
|пз
|Сантьяго Родригес
82'
|37
|нп
|Kadir Barria
82'
|21
|зщ
|Фернандо Марсал
90'
|77
|пз
|Lucas Villalba
90'
|25
|зщ
|Лукас Вильяльба
|5
|пз
|Зе Лукас
|16
|пз
|Лукас Силва
|38
|пз
|Фелипе Мораис
|57
|нп
|Rayan Lelis
|51
|Vitor Lamounier
|40
|Rhuan Gabriel
|12
|вр
|Габриэл Батиста
|4
|зщ
|Матео Понте
|29
|зщ
|Паулиньо
|33
|зщ
|Lucas Monzon
|14
|пз
|Хордан Баррера
|88
|пз
|Эденилсон
|79
|нп
|Lucas Emanuel
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|30.01.2026
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|05.12.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|03.08.2025
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|28.07.2024
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|3 : 2
|04.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|07.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|01.11.2019
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|14.07.2019
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|06.09.2018
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|19
|44
|2
|Фламенго
|18
|37
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|36
|4
|Флуминенсе
|19
|32
|5
|Ред Булл Брагантино
|19
|30
|6
|Баия
|19
|30
|7
|Ботафого
|20
|29
|8
|Коринтианс
|19
|27
|9
|Крузейро
|20
|27
|10
|Коритиба
|19
|26
|11
|Витория
|19
|26
|12
|Сан-Паулу
|19
|25
|13
|Атлетико Минейро
|19
|25
|14
|Сантос
|20
|22
|15
|Интернасьонал
|20
|21
|16
|Гремио
|19
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|20
|21
| 18
Зона вылета
|Мирасол
|19
|20
| 19
Зона вылета
|Ремо
|19
|18
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|20
|10