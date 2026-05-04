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Челси - Вестерн Сидней Уондерерс 28 Июля прямая трансляция

28 Июля 2026 года в 12:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Челси
Вестерн Сидней Уондерерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вестерн Сидней Уондерерс, которое состоится 28 Июля 2026 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
История личных встреч
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Челси
19.05.2026 Англия — Премьер-лига 37-й тур Челси2 : 1
16.05.2026 Кубок Англии Финал Челси0 : 1
09.05.2026 Англия — Премьер-лига 36-й тур 1 : 1Челси
04.05.2026 Англия — Премьер-лига 35-й тур Челси1 : 3
Кто победит?
24 голосов болельщиков
Челси
92%
Ничья
4%
Вестерн Сидней Уондерерс
4%

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