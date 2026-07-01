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Сток Сити - Эвертон 28 Июля прямая трансляция

28 Июля 2026 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Сток Сити
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Эвертон, которое состоится 28 Июля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент, Англия
Эвертон
Ливерпуль, Англия
История личных встреч
17.03.2018 Англия - Премьер-лига 31-й тур Сток Сити1 : 2Эвертон
12.08.2017 Англия - Премьер-лига 1-й тур Эвертон1 : 0Сток Сити
01.02.2017 Англия - Премьер-лига 23-й тур Сток Сити1 : 1Эвертон
27.08.2016 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон1 : 0Сток Сити
06.02.2016 Англия - Премьер-лига 25-й тур Сток Сити0 : 3Эвертон
28.12.2015 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон3 : 4Сток Сити
04.03.2015 Англия - Премьер-лига 28-й тур Сток Сити2 : 0Эвертон
26.12.2014 Англия - Премьер-лига 18-й тур Эвертон0 : 1Сток Сити
01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сток Сити1 : 1Эвертон
30.11.2013 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон4 : 0Сток Сити
Кто победит?
10 голосов болельщиков
Сток Сити
0%
Ничья
10%
Эвертон
90%

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