Кристал Пэлас - Ланс 28 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ланс, которое состоится 28 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Como Cup, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|27.05.2026
|Лига конференций
|Финал
|1 : 0
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|17.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 2
|13.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|10.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кристал Пэлас
|0
|0
|2
|Ланс
|0
|0
|3
|Фамаликан
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Ула
|0
|0
|2
|Вильярреал
|0
|0
|3
|Комо
|0
|0