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Фамаликан - Кристал Пэлас 28 Июля прямая трансляция

28 Июля 2026 года в 21:30 (+03:00). Como Cup, Группа A. 1-й тур
Фамаликан
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Кристал Пэлас, которое состоится 28 Июля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Como Cup, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан, Португалия
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
История личных встреч
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 0
11.05.2026 Португалия — Примейра 33-й тур 0 : 0Фамаликан
02.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 2
26.04.2026 Португалия — Примейра 31-й тур 0 : 1Фамаликан
19.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур 2 : 2Фамаликан
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Кристал Пэлас00
2 Ланс00
3 Фамаликан00
Группа B
КомандаИО
1 Аль-Ула00
2 Вильярреал00
3 Комо00
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фамаликан
0%
Ничья
0%
Кристал Пэлас
100%

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