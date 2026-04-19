Фамаликан - Кристал Пэлас 28 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Кристал Пэлас, которое состоится 28 Июля 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Como Cup, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|26.04.2026
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|31-й тур
|0 : 1
|19.04.2026
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кристал Пэлас
|0
|0
|2
|Ланс
|0
|0
|3
|Фамаликан
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Ула
|0
|0
|2
|Вильярреал
|0
|0
|3
|Комо
|0
|0