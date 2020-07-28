01:20 ()
Свернуть список

Ланс - Фамаликан 28 Июля прямая трансляция

28 Июля 2026 года в 23:00 (+03:00). Como Cup, Группа A. 1-й тур
Ланс
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Фамаликан, которое состоится 28 Июля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Como Cup, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан, Португалия
История личных встреч
22.05.2026 Кубок Франции Финал Ланс3 : 1
17.05.2026 Франция — Лига 1 34-й тур 0 : 4Ланс
13.05.2026 Франция — Лига 1 29-й тур Ланс0 : 2
08.05.2026 Франция — Лига 1 33-й тур Ланс1 : 0
02.05.2026 Франция — Лига 1 32-й тур 1 : 1Ланс
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Кристал Пэлас00
2 Ланс00
3 Фамаликан00
Группа B
КомандаИО
1 Аль-Ула00
2 Вильярреал00
3 Комо00
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Ланс
50%
Ничья
0%
Фамаликан
50%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close