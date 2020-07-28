Ланс - Фамаликан 28 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Фамаликан, которое состоится 28 Июля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Como Cup, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22.05.2026
|Кубок Франции
|Финал
|3 : 1
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|0 : 4
|13.05.2026
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|0 : 2
|08.05.2026
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|02.05.2026
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кристал Пэлас
|0
|0
|2
|Ланс
|0
|0
|3
|Фамаликан
|0
|0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Ула
|0
|0
|2
|Вильярреал
|0
|0
|3
|Комо
|0
|0