Реал Мадрид - Леганес 28 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Леганес, которое состоится 28 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|3 : 2
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 0
|15.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|01.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 1
|28.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1