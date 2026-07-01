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Реал Мадрид - Леганес 28 Июля прямая трансляция

28 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Реал Мадрид
Леганес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Леганес, которое состоится 28 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Леганес
Леганес, Испания
История личных встреч
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Реал Мадрид3 : 2Леганес
05.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала Леганес2 : 3Реал Мадрид
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Леганес0 : 3Реал Мадрид
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Леганес2 : 2Реал Мадрид
30.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид5 : 0Леганес
15.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Леганес1 : 1Реал Мадрид
16.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Леганес1 : 0Реал Мадрид
09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид3 : 0Леганес
01.09.2018 Испания - Примера 3-й тур Реал Мадрид4 : 1Леганес
28.04.2018 Испания - Примера 35-й тур Реал Мадрид2 : 1Леганес
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Реал Мадрид
100%
Ничья
0%
Леганес
0%

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