Кайрат - Омония 29 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Омония, которое состоится 29 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|22.07.2026
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|09.12.2021
|Лига конференций
|Группа H. 6-й тур
|0 : 0
|16.09.2021
|Лига конференций
|Группа H. 1-й тур
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|1 : 2
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|3 : 2
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|1 : 1
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|2 : 3
| Вардар
КуПС
|0 : 2
|2 : 3 ДВ
| Флориана
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|5 : 1
| Тре Фиори
Ларн
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|1 : 1
|4 : 0
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|2 : 1
|1 : 2
| Викингур Р
Дьёр
|1 : 0
|2 : 2
| Кайрат
Сутьеска
|2 : 1
|0 : 2
| Флора
Иберия 1999
|2 : 3
|2 : 2
| Петрокуб
Эгнатия
|1 : 1
|6 : 1
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
КуПС
|1 : 0
|0 : 2
| Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|28.07
| Мьельбю
Линкольн
|3 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Слован Бр
|0 : 2
|29.07
| Орхус
Лех П
|1 : 4
|29.07
| Тун
Динамо З
|1 : 1
|28.07
| Фенербахче
Гурник З
|1 : 0
|29.07
|Команда
|1
|2
| Штурм
Хартс
|4 : 0
|28.07
| КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
|0 : 0
|29.07
| Ларн
Црвена Звезда
|0 : 4
|29.07
| Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
|2 : 1
|29.07
| Омония
Кайрат
|1 : 0
|29.07
| Левски
Университатя Кр
|1 : 0
|29.07
| Эгнатия
Целе
|3 : 3
|28.07
|Команда
|1
|2
| Levski Sofia/Universitatea Cra
Omonia Nicosia/Kairat Almaty
|04.08
|04.08
| Mjaellby/Lincoln Red Imps FC
Iberia 1999/Slovan Bratislava
|04.08
|04.08
| Thun/Dinamo Zagreb
Klaksvik/FK Kauno Zalgiris
|04.08
|04.08
| AGF/Lech Poznan
Sabah FK/KuPS
|04.08
|04.08
| Юнион
Будё-Глимт
|04.08
|11.08
|Команда
|1
|2
| Олимпиакос
НЕК Неймеген
|04.08
|11.08
| Vikingur Reykjavik/Hapoel Beer
Larne/FK Crvena Zvezda
|04.08
|04.08
| Fenerbahce/Gornik Zabrze
Sturm Graz/Heart of Midlothian
|04.08
|04.08
| Спарта П
Лион
|04.08
|11.08
| Ararat Armenia/Shamrock Rovers
Egnatia/NK Celje
|04.08
|04.08