Университатя Кр - Левски 29 Июля прямая трансляция
- 34'Штефан Баярам
- 45+2'1:2Никушор Банку
- 48'2:2Адриан Рус
- 88'Адриан Рус
- 9'Никола Серафимов
- 13'0:1Эвертон Бала
- 16'0:2Алдаир
- 26'Алдаир
- 45+3'Майкон
- 55'Акрам Бурас
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Университатя Кр - Левски, которое состоится 29 Июля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Крайова (Крайова, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21
|вр
|Лауренциу Попеску
|24
|зщ
|Никола Стеванович
67'
|28
|зщ
|Адриан Рус
|11
|зщ
|Никушор Банку
|6
|пз
|Владимир Скречу
|17
|пз
|Карлос Мора
59'
|20
|пз
|Александру Чикылдэу
|5
|пз
|Анзор Меквабишвили
77'
|30
|пз
|Давид Матей
77'
|7
|нп
|Стивен Нсимба
|10
|нп
|Штефан Баярам
59'
|23
|пз
|Самуэл Телеш
59'
|12
|нп
|Мандей Этим
59'
|8
|пз
|Тудор Бэлуцэ
67'
|19
|нп
|Эри Тавареш
77'
|22
|нп
|Симон Элизор
77'
|92
|вр
|Светослав Вуцов
|3
|зщ
|Майкон
|31
|зщ
|Никола Серафимов
46'
|50
|зщ
|Кристиан Димитров
|21
|зщ
|Алдаир
46'
|19
|пз
|Мехди Мубарик
|47
|пз
|Акрам Бурас
|35
|пз
|Сержинью
|17
|нп
|Эвертон Бала
77'
|11
|нп
|Армстронг Око-Флекс
55'
|7
|нп
|Рейналдо
87'
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
46'
|4
|зщ
|Кристиан Макун
46'
|22
|нп
|Мазир Сула
55'
|18
|пз
|Гашпер Трдин
77'
|9
|нп
|Хуан Переа
87'
|90
|вр
|Рэзван Сава
|1
|вр
|Александру Максим
|15
|зщ
|Юрай Бадель
|4
|пз
|Александру Крецу
|18
|пз
|Михня Рэдулеску
|29
|нп
|Лука Бэсчану
|38
|нп
|Денис Мунтян
|1
|вр
|Огнян Владимиров
|78
|вр
|Мартин Луков
|10
|пз
|Асен Митков
|12
|нп
|Мустафа Сангаре
|27
|нп
|Давид Кусо
|28
|нп
|Стиван Стоянчов
|77
|нп
|Адриан Райчев
|Хулио Веласкес
|22.07.2026
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|1 : 2
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|3 : 2
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|1 : 1
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|2 : 3
| Вардар
КуПС
|0 : 2
|2 : 3 ДВ
| Флориана
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|5 : 1
| Тре Фиори
Ларн
|0 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|1 : 1
|4 : 0
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|2 : 1
|1 : 2
| Викингур Р
Дьёр
|1 : 0
|2 : 2
| Кайрат
Сутьеска
|2 : 1
|0 : 2
| Флора
Иберия 1999
|2 : 3
|2 : 2
| Петрокуб
Эгнатия
|1 : 1
|6 : 1
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
КуПС
|1 : 0
|0 : 2
| Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|2 : 1
| Мьельбю
Линкольн
|3 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Слован Бр
|0 : 2
|29.07
| Орхус
Лех П
|1 : 4
|29.07
| Тун
Динамо З
|1 : 1
|3 : 2 ДВ
| Фенербахче
Гурник З
|1 : 0
|29.07
|Команда
|1
|2
| Штурм
Хартс
|4 : 0
|0 : 2
| КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
|0 : 0
|1 : 0
| Ларн
Црвена Звезда
|0 : 4
|29.07
| Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
|2 : 1
|2 : 0
| Омония
Кайрат
|1 : 0
|1 : 0 6 : 5
| Левски
Университатя Кр
|1 : 0
|2 : 2
| Эгнатия
Целе
|3 : 3
|2 : 2 4 : 1
|Команда
|1
|2
| Левски
Кайрат
|04.08
|11.08
| Мьельбю
Iberia 1999/Slovan Bratislava
|04.08
|11.08
| Динамо З
Кауно Жальгирис
|04.08
|11.08
| AGF/Lech Poznan
Сабах
|04.08
|11.08
| Юнион
Будё-Глимт
|04.08
|11.08
|Команда
|1
|2
| Олимпиакос
НЕК Неймеген
|04.08
|11.08
| Хапоэль Б-Ш
Larne/FK Crvena Zvezda
|04.08
|11.08
| Fenerbahce/Gornik Zabrze
Штурм
|04.08
|11.08
| Спарта П
Лион
|04.08
|11.08
| Арарат-Армения
Целе
|04.08
|11.08