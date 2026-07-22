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Университатя Кр - Левски 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Крайова (Крайова, Румыния), вместимость: 30983
29 Июля 2026 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Университатя Кр
Окончен
2 : 2
Левски

  • 34'
    Штефан Баярам
  • 45+2'
    1:2
    Никушор Банку
  • 48'
    2:2
    Адриан Рус
  • 88'
    Адриан Рус
0'
45'
90'
  • 9'
    Никола Серафимов
  • 13'
    0:1
    Эвертон Бала
  • 16'
    0:2
    Алдаир
  • 26'
    Алдаир
  • 45+3'
    Майкон
  • 55'
    Акрам Бурас
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Университатя Кр - Левски, которое состоится 29 Июля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Крайова (Крайова, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Левски
София, Болгария
21РумынияврЛауренциу Попеску
24СербиязщНикола Стеванович
67'
28РумыниязщАдриан Рус
11РумыниязщНикушор Банку
6РумынияпзВладимир Скречу
17Коста-РикапзКарлос Мора
59'
20РумынияпзАлександру Чикылдэу
5ГрузияпзАнзор Меквабишвили
77'
30РумынияпзДавид Матей
77'
7ФранциянпСтивен Нсимба
10РумыниянпШтефан Баярам
59'
23ПортугалияпзСамуэл Телеш
59'
12НигериянпМандей Этим
59'
8РумынияпзТудор Бэлуцэ
67'
19Кабо-ВерденпЭри Тавареш
77'
22ФранциянпСимон Элизор
77'
92БолгарияврСветослав Вуцов
3Бразилиязщ Майкон
31Северная МакедониязщНикола Серафимов
46'
50БолгариязщКристиан Димитров
21Португалиязщ Алдаир
46'
19МароккопзМехди Мубарик
47АлжирпзАкрам Бурас
35Португалияпз Сержинью
17БразилиянпЭвертон Бала
77'
11ИрландиянпАрмстронг Око-Флекс
55'
7Бразилиянп Рейналдо
87'
20ИспаниязщАлекс Сентельес
46'
4ВенесуэлазщКристиан Макун
46'
22ФранциянпМазир Сула
55'
18СловенияпзГашпер Трдин
77'
9КолумбиянпХуан Переа
87'
Запасные
90РумынияврРэзван Сава
1РумынияврАлександру Максим
15ХорватиязщЮрай Бадель
4РумынияпзАлександру Крецу
18РумынияпзМихня Рэдулеску
29РумыниянпЛука Бэсчану
38РумыниянпДенис Мунтян
1БолгарияврОгнян Владимиров
78БолгарияврМартин Луков
10БолгарияпзАсен Митков
12МалинпМустафа Сангаре
27АнголанпДавид Кусо
28БолгариянпСтиван Стоянчов
77БолгариянпАдриан Райчев
Главные тренеры
ИспанияХулио Веласкес
История личных встреч
22.07.2026 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Левски1 : 0Университатя Кр
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 1 : 2
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 3 : 2
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 1 : 1
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 2 : 3
Вардар
КуПС
0 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 5 : 1
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 2 : 1
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 4 : 0
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 1 : 2
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 2 : 2
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 0 : 2
Флора
Иберия 1999
2 : 3 2 : 2
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 6 : 1
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 1 : 0
2-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
КуПС
1 : 0 0 : 2
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
2 : 0 2 : 1
Мьельбю
Линкольн
3 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Слован Бр
0 : 2 29.07
Орхус
Лех П
1 : 4 29.07
Тун
Динамо З
1 : 1 3 : 2 ДВ
Фенербахче
Гурник З
1 : 0 29.07
Команда12
Штурм
Хартс
4 : 0 0 : 2
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
0 : 0 1 : 0
Ларн
Црвена Звезда
0 : 4 29.07
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
2 : 1 2 : 0
Омония
Кайрат
1 : 0 1 : 0 6 : 5
Левски
Университатя Кр
1 : 0 2 : 2
Эгнатия
Целе
3 : 3 2 : 2 4 : 1
3-й квалификационный раунд
Команда12
Левски
Кайрат
04.0811.08
Мьельбю
Iberia 1999/Slovan Bratislava
04.0811.08
Динамо З
Кауно Жальгирис
04.0811.08
AGF/Lech Poznan
Сабах
04.0811.08
Юнион
Будё-Глимт
04.0811.08
Команда12
Олимпиакос
НЕК Неймеген
04.0811.08
Хапоэль Б-Ш
Larne/FK Crvena Zvezda
04.0811.08
Fenerbahce/Gornik Zabrze
Штурм
04.0811.08
Спарта П
Лион
04.0811.08
Арарат-Армения
Целе
04.0811.08
Кто победит?
Голосование закрыто
7 голосов болельщиков
Университатя Кр
43%
Ничья
14%
Левски
43%

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