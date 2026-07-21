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Гурник З - Фенербахче 29 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
29 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Гурник З
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Фенербахче, которое состоится 29 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже, Польша
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
СловакияМихал Гашпарик
ТурцияИсмаил Картал
История личных встреч
21.07.2026Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчФенербахче1 : 0Гурник З
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 1 : 2
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 3 : 2
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 1 : 1
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 2 : 3
Вардар
КуПС
0 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 5 : 1
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 2 : 1
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 4 : 0
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 1 : 2
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 2 : 2
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 0 : 2
Флора
Иберия 1999
2 : 3 2 : 2
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 6 : 1
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 1 : 0
2-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
КуПС
1 : 0 0 : 2
Арарат-Армения
Шэмрок Роверс
2 : 0 28.07
Мьельбю
Линкольн
3 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Слован Бр
0 : 2 29.07
Орхус
Лех П
1 : 4 29.07
Тун
Динамо З
1 : 1 28.07
Фенербахче
Гурник З
1 : 0 29.07
Команда12
Штурм
Хартс
4 : 0 28.07
КИ Клаксвик
Кауно Жальгирис
0 : 0 29.07
Ларн
Црвена Звезда
0 : 4 29.07
Викингур Р
Хапоэль Б-Ш
2 : 1 29.07
Омония
Кайрат
1 : 0 29.07
Левски
Университатя Кр
1 : 0 29.07
Эгнатия
Целе
3 : 3 28.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Levski Sofia/Universitatea Cra
Omonia Nicosia/Kairat Almaty
04.0804.08
Mjaellby/Lincoln Red Imps FC
Iberia 1999/Slovan Bratislava
04.0804.08
Thun/Dinamo Zagreb
Klaksvik/FK Kauno Zalgiris
04.0804.08
AGF/Lech Poznan
Sabah FK/KuPS
04.0804.08
Юнион
Будё-Глимт
04.0811.08
Команда12
Олимпиакос
НЕК Неймеген
04.0811.08
Vikingur Reykjavik/Hapoel Beer
Larne/FK Crvena Zvezda
04.0804.08
Fenerbahce/Gornik Zabrze
Sturm Graz/Heart of Midlothian
04.0804.08
Спарта П
Лион
04.0811.08
Ararat Armenia/Shamrock Rovers
Egnatia/NK Celje
04.0804.08
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Гурник З
0%
Ничья
0%
Фенербахче
100%

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