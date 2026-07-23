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Копенгаген - Полесье 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
29 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Марек Радина (Чехия);
Копенгаген
Полесье

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Полесье, которое состоится 29 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Полесье
Житомир, Украина
31 Исландия вр Рунар Алекс Рунарссон
20 Япония зщ Дзюнносукэ Судзуки
2 Швеция зщ Феликс Беймо
15 Перу зщ Маркос Лопес
24 Норвегия зщ Биргер Мелинг
36 Дания пз Уильям Клем
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
33 Чехия пз Алекс Крал
16 Бразилия пз Роберт
9 Германия нп Юссуфа Мукоко
14 Дания нп Андреас Корнелиус
77 Украина вр Георгий Бущан
15 Украина зщ Богдан Михайличенко
44 Украина зщ Сергей Чоботенко
5 Украина зщ Эдуард Сарапий
18 Украина пз Александр Андриевский
6 Конго пз Борель Томандзото
27 Украина пз Олег Федор
7 Украина пз Александр Назаренко
55 Украина нп Борис Крушинский
11 Кабо-Верде нп Леандру Андраде
95 Украина нп Игорь Краснопир
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
23.07.2026 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Полесье3 : 3Копенгаген
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 30.07
Флориана
Дрита
1 : 1 28.07
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 30.07
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 30.07
Богемианс
Балкани
2 : 1 30.07
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 30.07
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 28.07
Железничар П
Брага
0 : 1 30.07
Малишева
Хайберниан
2 : 0 30.07
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 30.07
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 30.07
Паневежис
Тобол
1 : 1 30.07
Пайде
Зиря
1 : 0 30.07
ХИК
Колрейн
5 : 0 30.07
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 30.07
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 30.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 30.07
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 30.07
Ракув
Валлетта
3 : 1 30.07
РФШ
Вестри
4 : 1 30.07
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 30.07
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 30.07
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 30.07
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 29.07
Университатя
Бранн
2 : 2 30.07
Зимбру
Ноа
1 : 1 30.07
БАТЭ
Сьон
1 : 1 30.07
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 30.07
ФКСБ
Ауда
2 : 3 30.07
Войводина
Аякс
1 : 4 30.07
Полесье
Копенгаген
3 : 3 29.07
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 30.07
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 30.07
Вараждин
Яблонец
3 : 2 30.07
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 30.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 30.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 30.07
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 30.07
Лугано
Дукагини
1 : 0 29.07
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 30.07
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 30.07
Браво
Шкендия
2 : 1 30.07
Рунавик
Копер
0 : 2 30.07
Риека
Дерри Сити
1 : 0 30.07
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 30.07
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 30.07
Валюр
Зриньски
1 : 0 30.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Hapoel Tel Aviv/Ludogorets Raz
Zilina/GKS Katowice
06.0806.08
Rijeka/Derry City
Stjarnan/Ilves
06.0806.08
NK Varazdin/Jablonec
RFS/Vestri
06.0806.08
Debrecen/Pyunik
Polissya Zhytomyr/FC Koebenhav
06.0806.08
Paide Linnameeskond/Zira
FC Santa Coloma/Rapid Wien
06.0806.08
Universitatea Cluj/Brann
Dila Gori/Apollon Limassol
06.0806.08
Bohemian FC/Ballkani
Besiktas/FC Midtjylland
06.0806.08
HJK/Coleraine
Motherwell/HB Torshavn
06.0806.08
Rakow Czestochowa/Valletta
Hammarby/Anderlecht
06.0806.08
Dynamo Kyiv/PAOK Thessaloniki
Qarabag FK/CSKA Sofia
06.0806.08
Alashkert FC/CFR Cluj
Tromsoe/Hradec Kralove
06.0806.08
Malisheva/Hibernian
NK Bravo/KF Shkendija
06.0806.08
AEK Larnaca/Beitar Jerusalem
FK Liepaja/Austria Wien
06.0806.08
Zeleznicar Pancevo/Braga
FK Neftchi/Dinamo Minsk
06.0806.08
IFK Goeteborg/FCI Levadia
LNZ Cherkasy/Gent
06.0806.08
Команда12
FC Sheriff/Maccabi Tel Aviv
St. Gallen/Benfica
06.0806.08
Zimbru/FC Noah
BATE Borisov/Sion
06.0806.08
Vojvodina/Ajax
Shelbourne/Nomme JK Kalju
06.0806.08
Valur/Zrinjski Mostar
GAIS/FC Nordsjaelland
06.0806.08
FC FCSB/Auda
Aluminij/FC Dinamo City
06.0806.08
Paksi SE/Panathinaikos
Spartak Trnava/CSKA 1948
06.0806.08
Borac Banja Luka/CS Petrocub
ML Vitebsk/Sutjeska
06.0806.08
Dinamo Tbilisi/Zalgiris Vilniu
Hajduk Split/Pafos FC
06.0806.08
Partizan Beograd/Una Strassen
FK Panevezys/Tobol Kostanay
06.0806.08
Istanbul Basaksehir/FC Inter T
FC Vaduz/Atletic Escaldes
06.0806.08
Тре Фиори
Floriana/Drita
06.0813.08
Flora Tallinn/TNS
Интер Клуб Эскальдес
06.0813.08
FK Vardar Skopje/Riga FC
Atert Bissen/Gyori ETO
06.0806.08
FC Twente/Ferencvaros
DAC 1904 Dunajska Streda/FK Ve
06.0806.08
Lugano/Dukagjini
NSI Runavik/Koper
06.0806.08
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Копенгаген
0%
Ничья
0%
Полесье
100%

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