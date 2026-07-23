Тобол - Паневежис 30 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Паневежис, которое состоится 30 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный (Костанай, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Тони Коркеакуннас
|Тони Коркеакуннас
|23.07.2026
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
Ла Фиорита
|1 : 0
|0 : 2
| Эльбасани
БАТЭ
|1 : 1
|0 : 0 5 : 4
| Зиря
Торпедо Кт
|3 : 0
|0 : 3
| Коннас Куэй
Балкани
|0 : 0
|3 : 2
| Дифферданж
Ильвес
|0 : 0
|3 : 1
| Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
|2 : 1
|1 : 2
| Нымме Калью
Линфилд
|1 : 0
|2 : 2
| Лиепая
Дечич
|1 : 0
|1 : 2
| Дила
Виртус
|3 : 1
|1 : 0
| Алашкерт
Елимай
|1 : 1
|2 : 2 5 : 6
| Хегельманн
Пайде
|1 : 1
|3 : 0
| Марсашлокк
Пюник
|0 : 3
|1 : 0
| Богемианс
Сент-Джозефс
|2 : 0
|0 : 0
|Команда
|1
|2
| Динамо Мн
Силекс
|0 : 1
|0 : 1 5 : 6
| Вележ
Милсами
|1 : 1
|0 : 1
| Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Европа
Шкендия
|0 : 5
|1 : 0
| Карнарвон Таун
Левадия
|0 : 5
|5 : 0
| Влажния
Малишева
|2 : 1
|5 : 0
| Гленторан
РФШ
|1 : 2
|2 : 0
| Петровац
Жальгирис
|1 : 3
|2 : 1
| Рунавик
Хамрун Спартанс
|1 : 1
|1 : 2
| Пенибонт
Санта-Колома
|0 : 1
|3 : 0
| Стьярнан
Викингур Г
|3 : 1
|2 : 2
| Динамо Т
Астана
|0 : 1
|1 : 4 ДВ
| Сараево
Интер Т
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Гётеборг
Левадия
|1 : 2
|30.07
| Флориана
Дрита
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
| Атерт Биссен
Дьёр
|2 : 6
|30.07
| Нефтчи Б
Динамо Мн
|2 : 4
|30.07
| Богемианс
Балкани
|2 : 1
|30.07
| Истанбул Башакшехир
Интер Т
|1 : 1
|30.07
| Вардар
Рига
|2 : 3
|5 : 2 ДВ
| Спартак Тр
ЦСКА 1948
|0 : 0
|0 : 0 5 : 3
| Железничар П
Брага
|0 : 1
|30.07
| Малишева
Хайберниан
|2 : 0
|30.07
| Лиепая
Аустрия В
|0 : 2
|30.07
| Алашкерт
ЧФР Клуж
|1 : 1
|30.07
| Паневежис
Тобол
|1 : 1
|30.07
| Пайде
Зиря
|1 : 0
|30.07
| ХИК
Колрейн
|5 : 0
|30.07
| Дила
Аполлон Л
|0 : 4
|3 : 0
| Дебрецен
Пюник
|1 : 0
|30.07
| Флора
Нью-Сейнтс
|1 : 0
|30.07
| Вараждин
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| ДАК 1904
Вележ
|1 : 0
|30.07
| АЕК Ларнака
Бейтар
|0 : 1
|30.07
| Ракув
Валлетта
|3 : 1
|30.07
| РФШ
Вестри
|4 : 1
|30.07
| Динамо Тб
Жальгирис
|3 : 0
|30.07
| ГАИС
Норшелланн
|1 : 0
|30.07
|Команда
|1
|2
| МЛ Витебск
Сутьеска
|3 : 0
|30.07
| Санта-Колома
Рапид В
|1 : 3
|29.07
| Университатя
Бранн
|2 : 2
|30.07
| Зимбру
Ноа
|1 : 1
|30.07
| БАТЭ
Сьон
|1 : 1
|30.07
| Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
|4 : 0
|30.07
| ФКСБ
Ауда
|2 : 3
|30.07
| Войводина
Аякс
|1 : 4
|30.07
| Полесье
Копенгаген
|3 : 3
|29.07
| Алюминий
Динамо Т
|1 : 1
|30.07
| Пакш
Панатинаикос
|1 : 2
|30.07
| Вараждин
Яблонец
|3 : 2
|30.07
| Жилина
ГКС Катовице
|2 : 1
|30.07
| Хапоэль Т-А
Лудогорец
|2 : 0
|30.07
| ЛНЗ Черкассы
Гент
|0 : 0
|30.07
| Борац Б-Л
Петрокуб
|3 : 0
|30.07
| Лугано
Дукагини
|1 : 0
|1 : 5
| Мазервелл
ХБ Торсхавн
|2 : 0
|30.07
| Шелбурн
Нымме Калью
|5 : 2
|30.07
| Браво
Шкендия
|2 : 1
|30.07
| Рунавик
Копер
|0 : 2
|30.07
| Риека
Дерри Сити
|1 : 0
|30.07
| Партизан
УНА Штрассен
|4 : 0
|30.07
| Стьярнан
Ильвес
|1 : 0
|30.07
| Валюр
Зриньски
|1 : 0
|30.07
|Команда
|1
|2
| Hapoel Tel Aviv/Ludogorets Raz
Zilina/GKS Katowice
|06.08
|06.08
| Rijeka/Derry City
Stjarnan/Ilves
|06.08
|06.08
| NK Varazdin/Jablonec
RFS/Vestri
|06.08
|06.08
| Debrecen/Pyunik
Polissya Zhytomyr/FC Koebenhav
|06.08
|06.08
| Paide Linnameeskond/Zira
FC Santa Coloma/Rapid Wien
|06.08
|06.08
| Universitatea Cluj/Brann
Аполлон Л
|06.08
|13.08
| Bohemian FC/Ballkani
Besiktas/FC Midtjylland
|06.08
|06.08
| HJK/Coleraine
Motherwell/HB Torshavn
|06.08
|06.08
| Rakow Czestochowa/Valletta
Hammarby/Anderlecht
|06.08
|06.08
| Dynamo Kyiv/PAOK Thessaloniki
Qarabag FK/CSKA Sofia
|06.08
|06.08
| Alashkert FC/CFR Cluj
Tromsoe/Hradec Kralove
|06.08
|06.08
| Malisheva/Hibernian
NK Bravo/KF Shkendija
|06.08
|06.08
| AEK Larnaca/Beitar Jerusalem
FK Liepaja/Austria Wien
|06.08
|06.08
| Zeleznicar Pancevo/Braga
FK Neftchi/Dinamo Minsk
|06.08
|06.08
| IFK Goeteborg/FCI Levadia
LNZ Cherkasy/Gent
|06.08
|06.08
|Команда
|1
|2
| FC Sheriff/Maccabi Tel Aviv
St. Gallen/Benfica
|06.08
|06.08
| Zimbru/FC Noah
BATE Borisov/Sion
|06.08
|06.08
| Vojvodina/Ajax
Shelbourne/Nomme JK Kalju
|06.08
|06.08
| Valur/Zrinjski Mostar
GAIS/FC Nordsjaelland
|06.08
|06.08
| FC FCSB/Auda
Aluminij/FC Dinamo City
|06.08
|06.08
| Paksi SE/Panathinaikos
ЦСКА 1948
|06.08
|13.08
| Borac Banja Luka/CS Petrocub
ML Vitebsk/Sutjeska
|06.08
|06.08
| Dinamo Tbilisi/Zalgiris Vilniu
Hajduk Split/Pafos FC
|06.08
|06.08
| Partizan Beograd/Una Strassen
FK Panevezys/Tobol Kostanay
|06.08
|06.08
| Istanbul Basaksehir/FC Inter T
FC Vaduz/Atletic Escaldes
|06.08
|06.08
| Тре Фиори
Дрита
|06.08
|13.08
| Flora Tallinn/TNS
Интер Клуб Эскальдес
|06.08
|13.08
| Рига
Atert Bissen/Gyori ETO
|06.08
|13.08
| FC Twente/Ferencvaros
DAC 1904 Dunajska Streda/FK Ve
|06.08
|06.08
| Лугано
NSI Runavik/Koper
|06.08
|13.08