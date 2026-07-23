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Сутьеска - МЛ Витебск 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Градски (Никшич, Черногория), вместимость: 5214
30 Июля 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Сутьеска
МЛ Витебск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сутьеска - МЛ Витебск, которое состоится 30 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Градски (Никшич, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сутьеска
Никшич, Черногория
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
Главные тренеры
РоссияФилипп Александрович Соколинский
История личных встреч
23.07.2026Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчМЛ Витебск3 : 0Сутьеска
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 0 : 2
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 0 : 0 5 : 4
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 0 : 3
Коннас Куэй
Балкани
0 : 0 3 : 2
Дифферданж
Ильвес
0 : 0 3 : 1
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
2 : 1 1 : 2
Нымме Калью
Линфилд
1 : 0 2 : 2
Лиепая
Дечич
1 : 0 1 : 2
Дила
Виртус
3 : 1 1 : 0
Алашкерт
Елимай
1 : 1 2 : 2 5 : 6
Хегельманн
Пайде
1 : 1 3 : 0
Марсашлокк
Пюник
0 : 3 1 : 0
Богемианс
Сент-Джозефс
2 : 0 0 : 0
Команда12
Динамо Мн
Силекс
0 : 1 0 : 1 5 : 6
Вележ
Милсами
1 : 1 0 : 1
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
1 : 2 1 : 1 ДВ
Европа
Шкендия
0 : 5 1 : 0
Карнарвон Таун
Левадия
0 : 5 5 : 0
Влажния
Малишева
2 : 1 5 : 0
Гленторан
РФШ
1 : 2 2 : 0
Петровац
Жальгирис
1 : 3 2 : 1
Рунавик
Хамрун Спартанс
1 : 1 1 : 2
Пенибонт
Санта-Колома
0 : 1 3 : 0
Стьярнан
Викингур Г
3 : 1 2 : 2
Динамо Т
Астана
0 : 1 1 : 4 ДВ
Сараево
Интер Т
1 : 1 2 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Гётеборг
Левадия
1 : 2 30.07
Флориана
Дрита
1 : 1 2 : 1 ДВ
Атерт Биссен
Дьёр
2 : 6 30.07
Нефтчи Б
Динамо Мн
2 : 4 30.07
Богемианс
Балкани
2 : 1 30.07
Истанбул Башакшехир
Интер Т
1 : 1 30.07
Вардар
Рига
2 : 3 5 : 2 ДВ
Спартак Тр
ЦСКА 1948
0 : 0 0 : 0 5 : 3
Железничар П
Брага
0 : 1 30.07
Малишева
Хайберниан
2 : 0 30.07
Лиепая
Аустрия В
0 : 2 30.07
Алашкерт
ЧФР Клуж
1 : 1 30.07
Паневежис
Тобол
1 : 1 30.07
Пайде
Зиря
1 : 0 30.07
ХИК
Колрейн
5 : 0 30.07
Дила
Аполлон Л
0 : 4 3 : 0
Дебрецен
Пюник
1 : 0 30.07
Флора
Нью-Сейнтс
1 : 0 30.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
ДАК 1904
Вележ
1 : 0 30.07
АЕК Ларнака
Бейтар
0 : 1 30.07
Ракув
Валлетта
3 : 1 30.07
РФШ
Вестри
4 : 1 30.07
Динамо Тб
Жальгирис
3 : 0 30.07
ГАИС
Норшелланн
1 : 0 30.07
Команда12
МЛ Витебск
Сутьеска
3 : 0 30.07
Санта-Колома
Рапид В
1 : 3 29.07
Университатя
Бранн
2 : 2 30.07
Зимбру
Ноа
1 : 1 30.07
БАТЭ
Сьон
1 : 1 30.07
Вадуц
Атлетик Клуб Эскальдес
4 : 0 30.07
ФКСБ
Ауда
2 : 3 30.07
Войводина
Аякс
1 : 4 30.07
Полесье
Копенгаген
3 : 3 29.07
Алюминий
Динамо Т
1 : 1 30.07
Пакш
Панатинаикос
1 : 2 30.07
Вараждин
Яблонец
3 : 2 30.07
Жилина
ГКС Катовице
2 : 1 30.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
2 : 0 30.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
0 : 0 30.07
Борац Б-Л
Петрокуб
3 : 0 30.07
Лугано
Дукагини
1 : 0 1 : 5
Мазервелл
ХБ Торсхавн
2 : 0 30.07
Шелбурн
Нымме Калью
5 : 2 30.07
Браво
Шкендия
2 : 1 30.07
Рунавик
Копер
0 : 2 30.07
Риека
Дерри Сити
1 : 0 30.07
Партизан
УНА Штрассен
4 : 0 30.07
Стьярнан
Ильвес
1 : 0 30.07
Валюр
Зриньски
1 : 0 30.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
Hapoel Tel Aviv/Ludogorets Raz
Zilina/GKS Katowice
06.0806.08
Rijeka/Derry City
Stjarnan/Ilves
06.0806.08
NK Varazdin/Jablonec
RFS/Vestri
06.0806.08
Debrecen/Pyunik
Polissya Zhytomyr/FC Koebenhav
06.0806.08
Paide Linnameeskond/Zira
FC Santa Coloma/Rapid Wien
06.0806.08
Universitatea Cluj/Brann
Аполлон Л
06.0813.08
Bohemian FC/Ballkani
Besiktas/FC Midtjylland
06.0806.08
HJK/Coleraine
Motherwell/HB Torshavn
06.0806.08
Rakow Czestochowa/Valletta
Hammarby/Anderlecht
06.0806.08
Dynamo Kyiv/PAOK Thessaloniki
Qarabag FK/CSKA Sofia
06.0806.08
Alashkert FC/CFR Cluj
Tromsoe/Hradec Kralove
06.0806.08
Malisheva/Hibernian
NK Bravo/KF Shkendija
06.0806.08
AEK Larnaca/Beitar Jerusalem
FK Liepaja/Austria Wien
06.0806.08
Zeleznicar Pancevo/Braga
FK Neftchi/Dinamo Minsk
06.0806.08
IFK Goeteborg/FCI Levadia
LNZ Cherkasy/Gent
06.0806.08
Команда12
FC Sheriff/Maccabi Tel Aviv
St. Gallen/Benfica
06.0806.08
Zimbru/FC Noah
BATE Borisov/Sion
06.0806.08
Vojvodina/Ajax
Shelbourne/Nomme JK Kalju
06.0806.08
Valur/Zrinjski Mostar
GAIS/FC Nordsjaelland
06.0806.08
FC FCSB/Auda
Aluminij/FC Dinamo City
06.0806.08
Paksi SE/Panathinaikos
ЦСКА 1948
06.0813.08
Borac Banja Luka/CS Petrocub
ML Vitebsk/Sutjeska
06.0806.08
Dinamo Tbilisi/Zalgiris Vilniu
Hajduk Split/Pafos FC
06.0806.08
Partizan Beograd/Una Strassen
FK Panevezys/Tobol Kostanay
06.0806.08
Istanbul Basaksehir/FC Inter T
FC Vaduz/Atletic Escaldes
06.0806.08
Тре Фиори
Дрита
06.0813.08
Flora Tallinn/TNS
Интер Клуб Эскальдес
06.0813.08
Рига
Atert Bissen/Gyori ETO
06.0813.08
FC Twente/Ferencvaros
DAC 1904 Dunajska Streda/FK Ve
06.0806.08
Лугано
NSI Runavik/Koper
06.0813.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сутьеска
0%
Ничья
0%
МЛ Витебск
0%

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