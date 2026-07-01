Интернасьонал - Фламенго 30 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Фламенго, которое состоится 30 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Филипе Луис
|05.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|18.08.2025
|Бразилия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|14.08.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|30.03.2025
|Бразилия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|31.10.2024
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|06.10.2022
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|20
|44
|2
|Фламенго
|19
|38
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|36
|4
|Флуминенсе
|20
|33
|5
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|6
|Баия
|20
|31
|7
|Ботафого
|20
|29
|8
|Атлетико Минейро
|20
|28
|9
|Коринтианс
|20
|28
|10
|Коритиба
|20
|27
|11
|Крузейро
|20
|27
|12
|Сан-Паулу
|20
|26
|13
|Витория
|20
|26
|14
|Сантос
|20
|22
|15
|Гремио
|20
|22
|16
|Интернасьонал
|20
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|20
|21
| 18
Зона вылета
|Ремо
|20
|21
| 19
Зона вылета
|Мирасол
|19
|20
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|20
|10