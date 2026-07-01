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Интернасьонал - Фламенго 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Интернасьонал
Фламенго

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Фламенго, которое состоится 30 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интернасьонал
Порту-Алегри
Фламенго
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Бразилия Филипе Луис
История личных встреч
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Фламенго1 : 1Интернасьонал
21.08.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/8 финала. 2-й матч Интернасьонал0 : 2Фламенго
18.08.2025 Бразилия — Серия А 20-й тур Интернасьонал1 : 3Фламенго
14.08.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/8 финала. 1-й матч Фламенго1 : 0Интернасьонал
30.03.2025 Бразилия — Серия А 1-й тур Фламенго1 : 1Интернасьонал
01.12.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур Фламенго3 : 2Интернасьонал
31.10.2024 Бразилия - Серия А 17-й тур Интернасьонал1 : 1Фламенго
27.08.2023 Бразилия - Серия А 21-й тур Фламенго0 : 0Интернасьонал
23.04.2023 Бразилия - Серия А 2-й тур Интернасьонал2 : 1Фламенго
06.10.2022 Бразилия - Серия А 30-й тур Фламенго0 : 0Интернасьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2044
2 Фламенго1938
3 Атлетико Паранаэнсе2036
4 Флуминенсе2033
5 Ред Булл Брагантино2031
6 Баия2031
7 Ботафого2029
8 Атлетико Минейро2028
9 Коринтианс2028
10 Коритиба2027
11 Крузейро2027
12 Сан-Паулу2026
13 Витория2026
14 Сантос2022
15 Гремио2022
16 Интернасьонал2021
17
Зона вылета
Васко да Гама2021
18
Зона вылета
Ремо2021
19
Зона вылета
Мирасол1920
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2010
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Интернасьонал
0%
Ничья
0%
Фламенго
0%

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