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Витория - Палмейрас 30 Июля прямая трансляция

30 Июля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Витория
Палмейрас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория - Палмейрас, которое состоится 30 Июля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория
Салвадор
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Палмейрас5 : 1Витория
20.11.2025 Бразилия — Серия А 37-й тур Палмейрас0 : 0Витория
04.08.2025 Бразилия — Серия А 18-й тур Витория2 : 2Палмейрас
28.07.2024 Бразилия - Серия А 20-й тур Палмейрас0 : 2Витория
15.04.2024 Бразилия - Серия А 1-й тур Витория0 : 1Палмейрас
02.12.2018 Бразилия - Серия А 38-й тур Палмейрас3 : 2Витория
19.08.2018 Бразилия - Серия А 19-й тур Витория0 : 3Палмейрас
09.11.2017 Бразилия - Серия А 33-й тур Витория3 : 1Палмейрас
16.07.2017 Бразилия - Серия А 14-й тур Палмейрас4 : 2Витория
11.12.2016 Бразилия - Серия А 38-й тур Витория1 : 2Палмейрас
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2044
2 Фламенго1938
3 Атлетико Паранаэнсе2036
4 Флуминенсе2033
5 Ред Булл Брагантино2031
6 Баия2031
7 Ботафого2029
8 Атлетико Минейро2028
9 Коринтианс2028
10 Коритиба2027
11 Крузейро2027
12 Сан-Паулу2026
13 Витория2026
14 Сантос2022
15 Гремио2022
16 Интернасьонал2021
17
Зона вылета
Васко да Гама2021
18
Зона вылета
Ремо2021
19
Зона вылета
Мирасол1920
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2010
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витория
0%
Ничья
0%
Палмейрас
0%

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