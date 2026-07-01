Витория - Палмейрас 30 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория - Палмейрас, которое состоится 30 Июля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Абел Феррейра
|Абел Феррейра
|05.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|5 : 1
|20.11.2025
|Бразилия — Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|04.08.2025
|Бразилия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|28.07.2024
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 2
|15.04.2024
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|02.12.2018
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|3 : 2
|19.08.2018
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|09.11.2017
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|16.07.2017
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|4 : 2
|11.12.2016
|Бразилия - Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|20
|44
|2
|Фламенго
|19
|38
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|36
|4
|Флуминенсе
|20
|33
|5
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|6
|Баия
|20
|31
|7
|Ботафого
|20
|29
|8
|Атлетико Минейро
|20
|28
|9
|Коринтианс
|20
|28
|10
|Коритиба
|20
|27
|11
|Крузейро
|20
|27
|12
|Сан-Паулу
|20
|26
|13
|Витория
|20
|26
|14
|Сантос
|20
|22
|15
|Гремио
|20
|22
|16
|Интернасьонал
|20
|21
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|20
|21
| 18
Зона вылета
|Ремо
|20
|21
| 19
Зона вылета
|Мирасол
|19
|20
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|20
|10