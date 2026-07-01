Родина - Ростов 31 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ростов, которое состоится 31 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Родина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Диас
|Джонатан Альба
|01.02.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 1
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|23.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Спартак М
|1
|3
|3
|Краснодар
|1
|3
|4
|Динамо Мх
|1
|3
|5
|Оренбург
|1
|3
|6
|ЦСКА
|1
|3
|7
|Ахмат
|1
|1
|8
|Локомотив М
|1
|1
|9
|Динамо М
|1
|1
|10
|Крылья Советов
|1
|1
|11
|Балтика
|1
|0
|12
|Ростов
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Рубин
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Родина
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Акрон
|1
|0