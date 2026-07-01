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Родина - Ростов 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Родина (Москва, Россия), вместимость: 5100
31 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
Родина
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ростов, которое состоится 31 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Родина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Испания Хуан Диас
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
01.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Ростов0 : 1Родина
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 2Родина
23.01.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов1 : 2Родина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Родина» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Спартак М13
3 Краснодар13
4 Динамо Мх13
5 Оренбург13
6 ЦСКА13
7 Ахмат11
8 Локомотив М11
9 Динамо М11
10 Крылья Советов11
11 Балтика10
12 Ростов10
13
Стыковая зона
Факел10
14
Стыковая зона
Рубин10
15
Зона вылета
Родина10
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Родина
0%
Ничья
0%
Ростов
0%

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