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НЕК Неймеген - Севилья 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
НЕК Неймеген
Севилья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Севилья, которое состоится 31 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген, Нидерланды
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Дик Схрёдер
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
17.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НЕК Неймеген2 : 1
10.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 2 : 1НЕК Неймеген
02.05.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НЕК Неймеген1 : 1
25.04.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
19.04.2026 Кубок Нидерландов Финал 5 : 1НЕК Неймеген
Кто победит?
0 голосов болельщиков
НЕК Неймеген
0%
Ничья
0%
Севилья
0%

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