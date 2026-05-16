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Спортинг - Ноттингем Форест 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2026 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Спортинг
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Ноттингем Форест, которое состоится 31 Июля 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
25.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спортинг2 : 0
20.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спортинг7 : 0
14.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спортинг4 : 1
24.05.2026 Кубок Португалии Финал Спортинг1 : 2 ДВ
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур Спортинг3 : 0
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спортинг
0%
Ничья
0%
Ноттингем Форест
100%

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