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Ювентус - Ницца 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Ювентус
Ницца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Ницца, которое состоится 31 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Ницца
Ницца, Франция
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
25.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 0 : 1Ювентус
24.05.2026 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 2Ювентус
17.05.2026 Италия — Серия А 37-й тур Ювентус0 : 2
09.05.2026 Италия — Серия А 36-й тур 0 : 1Ювентус
03.05.2026 Италия — Серия А 35-й тур Ювентус1 : 1
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ювентус
100%
Ничья
0%
Ницца
0%

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