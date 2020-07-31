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Днепр М - Нафтан 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Днепр М
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Нафтан, которое состоится 31 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
22.03.2026 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Нафтан0 : 0Днепр М
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Днепр М0 : 3Нафтан
18.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Нафтан2 : 1Днепр М
09.10.2021 Беларусь - Первая лига 26-й тур Нафтан1 : 1Днепр М
24.07.2021 Беларусь - Первая лига 15-й тур Днепр М3 : 0Нафтан
06.05.2021 Беларусь - Первая лига 4-й тур Нафтан0 : 2Днепр М
18.08.2017 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Нафтан0 : 1Днепр М
22.04.2017 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М4 : 0Нафтан
15.06.2014 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Днепр М0 : 2Нафтан
05.04.2014 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1428
4 Гомель1526
5 Динамо-Брест1524
6 Торпедо-БелАЗ1523
7 Минск1522
8 Арсенал Дз1521
9 Неман1521
10 Витебск1520
11 Барановичи1516
12 Славия-Мозырь1515
13 Днепр М1511
14
Стыковая зона
Белшина1411
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Днепр М
0%
Ничья
0%
Нафтан
0%

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