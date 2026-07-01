Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 31 Июля прямая трансляция
- 44'Гастон Бенавидес
- 45+1'Жадсон
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 31 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Уго Соуза
|20
|зщ
|Pedro Milans
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|2
|зщ
|Матеузиньо
|14
|пз
|Raniele Almeida Melo
|29
|пз
|Аллан
|23
|пз
|Матеус Перейра
|19
|пз
|Андре Каррильо
|52
|пз
|Закария Лабьяд
|61
|нп
|Dieguinho
|77
|нп
|Джесси Лингард
|23
|вр
|Сантос
|22
|зщ
|Карлос Теран
|4
|зщ
|Артур Диас
|12
|зщ
|Жилберто
|26
|зщ
|Клаудиньо
|29
|пз
|Гастон Бенавидес
|27
|пз
|Хуан Портилья
|16
|пз
|Жадсон
|9
|пз
|Кевин Виверос
|21
|нп
|Леозиньо
|7
|нп
|Стивен Мендоса
|51
|вр
|Kaue Camargo
|3
|зщ
|Габриэл Паулиста
|4
|зщ
|Tchoca
|13
|зщ
|Густаво Энрике
|7
|пз
|Bidon Breno
|8
|пз
|Родриго Гарро
|35
|пз
|Шарлес
|49
|пз
|Andre Luiz
|9
|нп
|Юри Алберто
|37
|нп
|Кайо Сезар
|56
|нп
|Gui Negao
|55
|Iago Machado
|42
|вр
|Матеус Соарес
|2
|зщ
|Жилберто Жуниор
|3
|зщ
|Лео
|5
|зщ
|Фелипиньо
|6
|зщ
|Лео Дерик
|33
|зщ
|Хуан Фелипе Агирре
|8
|пз
|Жоао Крус
|10
|пз
|Бруно Дзапелли
|53
|пз
|Дуду
|11
|нп
|Исаак
|70
|нп
|Ренан Пейшото
|19
|Jorge Rivaldo
|Доривал Жуниор
|Фернандо Динис
|Одаир Эллманн
|20.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Бразилия - Серия А
|30-й тур
|5 : 2
|23.06.2024
|Бразилия - Серия А
|11-й тур
|1 : 1
|02.11.2023
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|09.10.2022
|Бразилия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.06.2022
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|28.11.2021
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 0
|22.08.2021
|Бразилия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|11.02.2021
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|21
|47
|2
|Фламенго
|20
|39
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|36
|4
|Флуминенсе
|21
|34
|5
|Баия
|21
|32
|6
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|7
|Ботафого
|20
|29
|8
|Атлетико Минейро
|20
|28
|9
|Коринтианс
|20
|28
|10
|Коритиба
|20
|27
|11
|Крузейро
|20
|27
|12
|Сан-Паулу
|20
|26
|13
|Витория
|21
|26
|14
|Мирасол
|20
|23
|15
|Сантос
|20
|22
|16
|Интернасьонал
|21
|22
| 17
Зона вылета
|Гремио
|20
|22
| 18
Зона вылета
|Васко да Гама
|20
|21
| 19
Зона вылета
|Ремо
|21
|21
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|20
|10