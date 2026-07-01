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Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2026 года в 01:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Коринтианс
Перерыв
0 : 0
Атлетико Паранаэнсе

    0'
    45'
    90'
    • 44'
      Гастон Бенавидес
    • 45+1'
      Жадсон
    Анонс матча
    Стартовый состав
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 31 Июля 2026 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Коринтианс
    Сан-Паулу
    Атлетико Паранаэнсе
    Куритиба
    1БразилияврУго Соуза
    20УругвайзщPedro Milans
    5БразилиязщАндре Рамальо
    2Бразилиязщ Матеузиньо
    14БразилияпзRaniele Almeida Melo
    29Бразилияпз Аллан
    23БразилияпзМатеус Перейра
    19ПерупзАндре Каррильо
    52МароккопзЗакария Лабьяд
    61Бразилиянп Dieguinho
    77АнглиянпДжесси Лингард
    23Бразилиявр Сантос
    22КолумбиязщКарлос Теран
    4БразилиязщАртур Диас
    12Бразилиязщ Жилберто
    26Бразилиязщ Клаудиньо
    29АргентинапзГастон Бенавидес
    27КолумбияпзХуан Портилья
    16Бразилияпз Жадсон
    9КолумбияпзКевин Виверос
    21Бразилиянп Леозиньо
    7КолумбиянпСтивен Мендоса
    Запасные
    51БразилияврKaue Camargo
    3БразилиязщГабриэл Паулиста
    4Бразилиязщ Tchoca
    13БразилиязщГуставо Энрике
    7БразилияпзBidon Breno
    8АргентинапзРодриго Гарро
    35Бразилияпз Шарлес
    49БразилияпзAndre Luiz
    9БразилиянпЮри Алберто
    37БразилиянпКайо Сезар
    56Бразилиянп Gui Negao
    55БразилияIago Machado
    42БразилияврМатеус Соарес
    2БразилиязщЖилберто Жуниор
    3Бразилиязщ Лео
    5Бразилиязщ Фелипиньо
    6БразилиязщЛео Дерик
    33КолумбиязщХуан Фелипе Агирре
    8БразилияпзЖоао Крус
    10АргентинапзБруно Дзапелли
    53Бразилияпз Дуду
    11Бразилиянп Исаак
    70БразилиянпРенан Пейшото
    19КолумбияJorge Rivaldo
    Главные тренеры
    БразилияДоривал Жуниор
    БразилияФернандо Динис
    БразилияОдаир Эллманн
    История личных встреч
    20.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 1Коринтианс
    18.10.2024 Бразилия - Серия А 30-й тур Коринтианс5 : 2Атлетико Паранаэнсе
    23.06.2024 Бразилия - Серия А 11-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Коринтианс
    02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Коринтианс1 : 0Атлетико Паранаэнсе
    24.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 0Коринтианс
    09.10.2022 Бразилия - Серия А 31-й тур Коринтианс2 : 1Атлетико Паранаэнсе
    16.06.2022 Бразилия - Серия А 12-й тур Атлетико Паранаэнсе1 : 1Коринтианс
    28.11.2021 Бразилия - Серия А 36-й тур Коринтианс1 : 0Атлетико Паранаэнсе
    22.08.2021 Бразилия - Серия А 17-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 1Коринтианс
    11.02.2021 Бразилия - Серия А 35-й тур Коринтианс3 : 3Атлетико Паранаэнсе
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1 Палмейрас2147
    2 Фламенго2039
    3 Атлетико Паранаэнсе2036
    4 Флуминенсе2134
    5 Баия2132
    6 Ред Булл Брагантино2031
    7 Ботафого2029
    8 Атлетико Минейро2028
    9 Коринтианс2028
    10 Коритиба2027
    11 Крузейро2027
    12 Сан-Паулу2026
    13 Витория2126
    14 Мирасол2023
    15 Сантос2022
    16 Интернасьонал2122
    17
    Зона вылета
    		Гремио2022
    18
    Зона вылета
    		Васко да Гама2021
    19
    Зона вылета
    		Ремо2121
    20
    Зона вылета
    		Шапекоэнсе2010
    Кто победит?
    Голосование закрыто
    3 голосов болельщиков
    Коринтианс
    67%
    Ничья
    33%
    Атлетико Паранаэнсе
    0%

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