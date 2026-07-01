Коритиба - Крузейро 31 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Крузейро, которое состоится 31 Июля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|Артур Жорже
|06.02.2026
|Бразилия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Бразилия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|19.10.2017
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|25.06.2017
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|14.08.2016
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|15.05.2016
|Бразилия - Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|28.09.2015
|Бразилия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|28.06.2015
|Бразилия - Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|25.09.2014
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|21
|47
|2
|Фламенго
|20
|39
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|36
|4
|Флуминенсе
|21
|34
|5
|Баия
|21
|32
|6
|Ред Булл Брагантино
|20
|31
|7
|Ботафого
|20
|29
|8
|Атлетико Минейро
|20
|28
|9
|Коринтианс
|20
|28
|10
|Коритиба
|20
|27
|11
|Крузейро
|20
|27
|12
|Сан-Паулу
|20
|26
|13
|Витория
|21
|26
|14
|Мирасол
|20
|23
|15
|Сантос
|20
|22
|16
|Интернасьонал
|21
|22
| 17
Зона вылета
|Гремио
|20
|22
| 18
Зона вылета
|Васко да Гама
|20
|21
| 19
Зона вылета
|Ремо
|21
|21
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|20
|10