02:40 ()
Свернуть список

Коритиба - Крузейро 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2026 года в 03:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Коритиба
Крузейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Крузейро, которое состоится 31 Июля 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коритиба
Куритиба
Крузейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
История личных встреч
06.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Крузейро1 : 2Коритиба
11.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Коритиба1 : 0Крузейро
16.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Крузейро0 : 0Коритиба
19.10.2017 Бразилия - Серия А 29-й тур Коритиба1 : 0Крузейро
25.06.2017 Бразилия - Серия А 10-й тур Крузейро2 : 0Коритиба
14.08.2016 Бразилия - Серия А 20-й тур Крузейро2 : 2Коритиба
15.05.2016 Бразилия - Серия А 1-й тур Коритиба1 : 0Крузейро
28.09.2015 Бразилия - Серия А 28-й тур Крузейро2 : 0Коритиба
28.06.2015 Бразилия - Серия А 9-й тур Коритиба1 : 0Крузейро
25.09.2014 Бразилия - Серия А 24-й тур Коритиба1 : 2Крузейро
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2147
2 Фламенго2039
3 Атлетико Паранаэнсе2036
4 Флуминенсе2134
5 Баия2132
6 Ред Булл Брагантино2031
7 Ботафого2029
8 Атлетико Минейро2028
9 Коринтианс2028
10 Коритиба2027
11 Крузейро2027
12 Сан-Паулу2026
13 Витория2126
14 Мирасол2023
15 Сантос2022
16 Интернасьонал2122
17
Зона вылета
Гремио2022
18
Зона вылета
Васко да Гама2021
19
Зона вылета
Ремо2121
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2010
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Коритиба
0%
Ничья
0%
Крузейро
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close