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Данди Юнайтед - Рейнджерс 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Теннадайс Парк (Данди, Шотландия), вместимость: 14209
31 Июля 2026 года в 22:00 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 1-й тур
Данди Юнайтед
Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Данди Юнайтед - Рейнджерс, которое состоится 31 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Теннадайс Парк (Данди, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Данди Юнайтед
Данди
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Шотландия Дерек Макиннс
История личных встреч
04.04.2026 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс4 : 2Данди Юнайтед
03.12.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 15-й тур Данди Юнайтед2 : 2Рейнджерс
18.10.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур Рейнджерс2 : 2Данди Юнайтед
14.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Рейнджерс3 : 1Данди Юнайтед
26.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 24-й тур Данди Юнайтед1 : 3Рейнджерс
23.11.2024 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 13-й тур Рейнджерс1 : 1Данди Юнайтед
15.09.2024 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 5-й тур Данди Юнайтед0 : 1Рейнджерс
01.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Рейнджерс2 : 0Данди Юнайтед
08.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Данди Юнайтед0 : 2Рейнджерс
17.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур Рейнджерс2 : 1Данди Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Данди00
2
Плей-офф чемпионов
Сент-Джонстон00
3
Плей-офф чемпионов
Абердин00
4
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс00
5
Плей-офф чемпионов
Фалкирк00
6
Плей-офф чемпионов
Килмарнок00
7
Переходной турнир
Сент-Миррен00
8
Переходной турнир
Хартс00
9
Переходной турнир
Селтик00
10
Переходной турнир
Мазервелл00
11
Переходной турнир
Данди Юнайтед00
12
Переходной турнир
Хайберниан00
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Данди Юнайтед
0%
Ничья
0%
Рейнджерс
100%

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