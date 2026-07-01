Данди Юнайтед - Рейнджерс 31 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Данди Юнайтед - Рейнджерс, которое состоится 31 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Теннадайс Парк (Данди, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дерек Макиннс
|04.04.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|4 : 2
|03.12.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 15-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|2 : 2
|14.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 24-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 13-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|0 : 2
|17.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Данди
|0
|0
| 2
Плей-офф чемпионов
|Сент-Джонстон
|0
|0
| 3
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|0
|0
| 4
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|0
|0
| 5
Плей-офф чемпионов
|Фалкирк
|0
|0
| 6
Плей-офф чемпионов
|Килмарнок
|0
|0
| 7
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|0
|0
| 8
Переходной турнир
|Хартс
|0
|0
| 9
Переходной турнир
|Селтик
|0
|0
| 10
Переходной турнир
|Мазервелл
|0
|0
| 11
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|0
|0
| 12
Переходной турнир
|Хайберниан
|0
|0