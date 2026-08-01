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Акрон - Рубин 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
01 Августа 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
Акрон
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Рубин, которое состоится 01 Августа 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
Испания Франк Артига
История личных встреч
18.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Рубин1 : 1Акрон
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 2Рубин
22.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин3 : 0Акрон
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Акрон0 : 1Рубин
19.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2Рубин
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0Акрон
13.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Рубин3 : 2Акрон
18.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон2 : 4Рубин
23.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон0 : 0Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Акрон» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Оренбург13
2 Зенит13
3 Спартак М13
4 Краснодар13
5 Динамо Мх13
6 ЦСКА13
7 Ростов23
8 Ахмат11
9 Локомотив М11
10 Динамо М11
11 Крылья Советов11
12 Балтика10
13
Стыковая зона
Факел10
14
Стыковая зона
Рубин10
15
Зона вылета
Родина20
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Акрон
0%
Ничья
0%
Рубин
0%

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