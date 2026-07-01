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ЦСКА - Крылья Советов 01 Августа прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
01 Августа 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
ЦСКА
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Крылья Советов, которое состоится 01 Августа 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
Россия Сергей Александрович Булатов
История личных встреч
18.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 1ЦСКА
07.04.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Крылья Советов2 : 5ЦСКА
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0Крылья Советов
20.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 1Крылья Советов
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 ЦСКА4 : 2Крылья Советов
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Крылья Советов1 : 2ЦСКА
08.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 2ЦСКА
16.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА2 : 2Крылья Советов
05.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 0Крылья Советов
15.03.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 2ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: ЦСКА — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Оренбург13
2 Зенит13
3 Спартак М13
4 Краснодар13
5 Динамо Мх13
6 ЦСКА13
7 Ростов23
8 Ахмат11
9 Локомотив М11
10 Динамо М11
11 Крылья Советов11
12 Балтика10
13
Стыковая зона
Факел10
14
Стыковая зона
Рубин10
15
Зона вылета
Родина20
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ЦСКА
0%
Ничья
0%
Крылья Советов
0%

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