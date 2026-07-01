ЦСКА - Крылья Советов 01 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Крылья Советов, которое состоится 01 Августа 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|20.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|05.04.2023
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|1 : 0
|15.03.2023
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|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Оренбург
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Спартак М
|1
|3
|4
|Краснодар
|1
|3
|5
|Динамо Мх
|1
|3
|6
|ЦСКА
|1
|3
|7
|Ростов
|2
|3
|8
|Ахмат
|1
|1
|9
|Локомотив М
|1
|1
|10
|Динамо М
|1
|1
|11
|Крылья Советов
|1
|1
|12
|Балтика
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Рубин
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Родина
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Акрон
|1
|0