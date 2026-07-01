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Динамо Мх - Локомотив М 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
01 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
Динамо Мх
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Локомотив М, которое состоится 01 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
12.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Локомотив М1 : 1Динамо Мх
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Динамо Мх1 : 1Локомотив М
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо Мх1 : 2Локомотив М
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо Мх1 : 1Локомотив М
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М2 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Оренбург13
2 Зенит13
3 Спартак М13
4 Краснодар13
5 Динамо Мх13
6 ЦСКА13
7 Ростов23
8 Ахмат11
9 Локомотив М11
10 Динамо М11
11 Крылья Советов11
12 Балтика10
13
Стыковая зона
Факел10
14
Стыковая зона
Рубин10
15
Зона вылета
Родина20
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мх
0%
Ничья
0%
Локомотив М
0%

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