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Балтика - Динамо М 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
01 Августа 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
Балтика
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо М, которое состоится 01 Августа 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Германия Сандро Шварц
История личных встреч
17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Балтика1 : 2Динамо М
18.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1Балтика
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Балтика2 : 3Динамо М
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика3 : 0Динамо М
13.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо М2 : 0Балтика
19.04.2022 Кубок России 1/4 финала Балтика1 : 1 4 : 5Динамо М
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Февраль 2018 Динамо М2 : 0Балтика
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Балтика0 : 3Динамо М
25.08.2016 Кубок России 1/32 финала Балтика1 : 3 ДВДинамо М
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Динамо М2 : 1Балтика
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Балтика» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Оренбург13
2 Зенит13
3 Спартак М13
4 Краснодар13
5 Динамо Мх13
6 ЦСКА13
7 Ростов23
8 Ахмат11
9 Локомотив М11
10 Динамо М11
11 Крылья Советов11
12 Балтика10
13
Стыковая зона
Факел10
14
Стыковая зона
Рубин10
15
Зона вылета
Родина20
16
Зона вылета
Акрон10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
0%
Динамо М
0%

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