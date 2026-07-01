Ленинградец - Сочи 01 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Сочи, которое состоится 01 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Иванович Подпалый
|Игорь Витальевич Осинькин
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Уфа
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Енисей
|3
|6
|6
|Ротор
|3
|6
|7
|Велес
|3
|6
|8
|Шинник
|3
|5
|9
|Сочи
|3
|4
|10
|Урал
|3
|4
|11
|Волга Ул
|3
|3
|12
|Нефтехимик
|3
|3
|13
|Челябинск
|3
|3
|14
|Арсенал Т
|3
|3
|15
|Текстильщик
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|3
|1
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|3
|0
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0