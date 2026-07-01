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Ленинградец - Сочи 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Ленинградец
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Сочи, которое состоится 01 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Сергей Иванович Подпалый
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи4 : 1Ленинградец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Уфа37
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс37
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М37
5 Енисей36
6 Ротор36
7 Велес36
8 Шинник35
9 Сочи34
10 Урал34
11 Волга Ул33
12 Нефтехимик33
13 Челябинск33
14 Арсенал Т33
15 Текстильщик32
16
Зона вылета
Ленинградец31
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск30
18
Зона вылета
КАМАЗ30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ленинградец
0%
Ничья
0%
Сочи
0%

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