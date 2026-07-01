02:32 ()
Свернуть список

Спартак Кс - Енисей 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 4-й тур
Спартак Кс
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Енисей, которое состоится 01 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
04.04.2026 Россия — Лига Pari 27-й тур Спартак Кс2 : 1Енисей
19.10.2025 Россия — Лига Pari 15-й тур Енисей1 : 0Спартак Кс
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала Спартак Кс1 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород39
2
Повышение
Уфа37
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс37
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М37
5 Енисей36
6 Ротор36
7 Велес36
8 Шинник35
9 Сочи34
10 Урал34
11 Волга Ул33
12 Нефтехимик33
13 Челябинск33
14 Арсенал Т33
15 Текстильщик32
16
Зона вылета
Ленинградец31
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск30
18
Зона вылета
КАМАЗ30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спартак Кс
0%
Ничья
0%
Енисей
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close