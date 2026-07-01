Спартак Кс - Енисей 01 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Енисей, которое состоится 01 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Евгений Валерьевич Таранухин
|Сергей Абуезидович Ташуев
|04.04.2026
|Россия — Лига Pari
|27-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Россия — Лига Pari
|15-й тур
|1 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|3
|9
| 2
Повышение
|Уфа
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Енисей
|3
|6
|6
|Ротор
|3
|6
|7
|Велес
|3
|6
|8
|Шинник
|3
|5
|9
|Сочи
|3
|4
|10
|Урал
|3
|4
|11
|Волга Ул
|3
|3
|12
|Нефтехимик
|3
|3
|13
|Челябинск
|3
|3
|14
|Арсенал Т
|3
|3
|15
|Текстильщик
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|3
|1
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|3
|0
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0