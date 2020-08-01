02:32 ()
Свернуть список

Порту - Торринсе 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 22:15 (+03:00). Суперкубок Португалии 2026, Финал
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Порту
Торринсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Торринсе, которое состоится 01 Августа 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Португалии 2026, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Торринсе
Торриш-Ведраш
99 Португалия вр Диогу Кошта
74 Португалия зщ Франсишку Моура
4 Польша зщ Якуб Кивёр
5 Польша зщ Ян Беднарек
20 Португалия зщ Алберту Кошта
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
19 Португалия нп Андре Силва
11 Бразилия нп Пепе
1 Бразилия вр Лукас Паэс
45 Франция зщ Жонатан Мутомбо
22 Испания зщ Уго Перес
93 Мавритания зщ Мохаммед Али Диадье
23 Испания зщ Хави Васкес
6 Бразилия пз Leo
8 Испания пз Алехандро Альфаро
29 Колумбия пз Luis Quintero
39 Германия пз Нуха Джатта
7 Гаити пз Дани Жан
17 Гамбия нп Муса Драмме
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
25.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Порту2 : 1
16.05.2026 Португалия — Примейра 34-й тур Порту1 : 0
10.05.2026 Португалия — Примейра 33-й тур 3 : 1Порту
02.05.2026 Португалия — Примейра 32-й тур Порту1 : 0
26.04.2026 Португалия — Примейра 31-й тур 1 : 2Порту
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Порту
0%
Ничья
0%
Торринсе
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close