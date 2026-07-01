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Челси - Тоттенхэм Хотспур 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 12:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Челси
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 01 Августа 2026 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
19.05.2026 Англия — Премьер-лига 37-й тур Челси2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Челси1 : 0Тоттенхэм Хотспур
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 4Челси
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4Челси
26.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Челси
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Челси
100%
Ничья
0%
Тоттенхэм
0%

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