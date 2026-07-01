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Манчестер Сити - Интер М 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Манчестер Сити
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Интер М, которое состоится 01 Августа 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Интер М
Милан, Италия
История личных встреч
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Манчестер Сити0 : 0Интер М
10.06.2023 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити1 : 0Интер М
31.07.2011 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2011 Интер М0 : 3Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Манчестер Сити» — «Интер». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Манчестер Сити
100%
Ничья
0%
Интер
0%

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