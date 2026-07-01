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Кардифф Сити - Рома 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Кардифф Сити
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Рома, которое состоится 01 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф, Уэльс
Рома
Рим, Италия
История личных встреч
16.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Кардифф Сити1 : 3
01.11.2025 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 0Кардифф Сити
28.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 2Кардифф Сити
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Кардифф Сити
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Кардифф Сити3 : 0
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кардифф Сити
0%
Ничья
0%
Рома
0%

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