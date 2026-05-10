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Реал Мадрид - Фиорентина 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Реал Мадрид
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Фиорентина, которое состоится 01 Августа 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фиорентина
Флоренция, Италия
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
28.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Реал Мадрид4 : 1
23.05.2026 Испания — Примера 38-й тур Реал Мадрид4 : 2
17.05.2026 Испания — Примера 37-й тур 0 : 1Реал Мадрид
14.05.2026 Испания — Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 0
10.05.2026 Испания — Примера 35-й тур 2 : 0Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Реал» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Реал Мадрид
75%
Ничья
25%
Фиорентина
0%

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