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Жирона - Арсенал 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Жирона
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Арсенал, которое состоится 01 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Арсенал
Лондон, Англия
История личных встреч
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турЖирона1 : 2Арсенал
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Жирона
0%
Ничья
0%
Арсенал
100%

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