02:33 ()
Свернуть список

Гомель - Витебск 01 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
01 Августа 2026 года в 18:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Гомель
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Витебск, которое состоится 01 Августа 2026 года в 18:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Витебск
Витебск
История личных встреч
20.03.2026 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Витебск1 : 1Гомель
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Гомель1 : 0Витебск
26.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Витебск2 : 0Гомель
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1Гомель
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель1 : 2Витебск
02.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Гомель0 : 0Витебск
30.09.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Гомель1 : 0Витебск
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск1 : 1Гомель
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Гомель
07.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Гомель2 : 0Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1428
4 Гомель1526
5 Динамо-Брест1524
6 Торпедо-БелАЗ1523
7 Минск1522
8 Арсенал Дз1521
9 Неман1521
10 Витебск1520
11 Барановичи1516
12 Славия-Мозырь1515
13 Днепр М1612
14
Стыковая зона
Белшина1411
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан157
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гомель
0%
Ничья
0%
Витебск
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close