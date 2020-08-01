Гомель - Витебск 01 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Витебск, которое состоится 01 Августа 2026 года в 18:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20.03.2026
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|26.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|02.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|07.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|14
|28
|4
|Гомель
|15
|26
|5
|Динамо-Брест
|15
|24
|6
|Торпедо-БелАЗ
|15
|23
|7
|Минск
|15
|22
|8
|Арсенал Дз
|15
|21
|9
|Неман
|15
|21
|10
|Витебск
|15
|20
|11
|Барановичи
|15
|16
|12
|Славия-Мозырь
|15
|15
|13
|Днепр М
|16
|12
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|14
|11
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|15
|7