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Иртыш П - Каспий 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Иртыш П
Каспий

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иртыш П - Каспий, которое состоится 01 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иртыш П
Павлодар
Каспий
Актау
История личных встреч
22.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Каспий2 : 2Иртыш П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кайрат2045
2
Лига конференций
Ордабасы1943
3
Лига конференций
Астана1832
4 Актобе1931
5 Окжетпес1930
6 Елимай1827
7 Улытау1927
8 Тобол1922
9 Женис1922
10 Каспий1921
11 Кайсар2020
12 Кызыл-Жар1919
13 Атырау1818
14 Жетысу1918
15
Зона вылета
Алтай1916
16
Зона вылета
Иртыш П1814
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Иртыш П
0%
Ничья
0%
Каспий
0%

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