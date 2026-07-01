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Кызыл-Жар - Актобе 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Кызыл-Жар
Актобе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Актобе, которое состоится 01 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Актобе
Актобе
История личных встреч
23.05.2026 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Актобе0 : 0Кызыл-Жар
27.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 24-й тур Актобе1 : 0Кызыл-Жар
14.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Кызыл-Жар1 : 1Актобе
28.07.2024 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Актобе2 : 0Кызыл-Жар
12.05.2024 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Кызыл-Жар0 : 2Актобе
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кызыл-Жар0 : 0Актобе
02.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Актобе1 : 3Кызыл-Жар
05.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе1 : 0Кызыл-Жар
16.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кызыл-Жар1 : 1Актобе
22.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Актобе1 : 1Кызыл-Жар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кайрат2045
2
Лига конференций
Ордабасы1943
3
Лига конференций
Астана1832
4 Актобе1931
5 Окжетпес1930
6 Елимай1827
7 Улытау1927
8 Тобол1922
9 Женис1922
10 Каспий1921
11 Кайсар2020
12 Кызыл-Жар1919
13 Атырау1818
14 Жетысу1918
15
Зона вылета
Алтай1916
16
Зона вылета
Иртыш П1814
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кызыл-Жар
0%
Ничья
0%
Актобе
0%

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