Кызыл-Жар - Актобе 01 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Актобе, которое состоится 01 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23.05.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|14.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.07.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 3
|05.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|20
|45
| 2
Лига конференций
|Ордабасы
|19
|43
| 3
Лига конференций
|Астана
|18
|32
|4
|Актобе
|19
|31
|5
|Окжетпес
|19
|30
|6
|Елимай
|18
|27
|7
|Улытау
|19
|27
|8
|Тобол
|19
|22
|9
|Женис
|19
|22
|10
|Каспий
|19
|21
|11
|Кайсар
|20
|20
|12
|Кызыл-Жар
|19
|19
|13
|Атырау
|18
|18
|14
|Жетысу
|19
|18
| 15
Зона вылета
|Алтай
|19
|16
| 16
Зона вылета
|Иртыш П
|18
|14