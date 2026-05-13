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Ланс - Вильярреал 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2026 года в 21:00 (+03:00). Como Cup, Финал
Ланс
Вильярреал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Вильярреал, которое состоится 01 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Como Cup, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс, Франция
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
28.07.2026 Como Cup Группа A. 1-й тур Ланс0 : 0 7 : 8
28.07.2026 Como Cup Группа A. 1-й тур 0 : 3Ланс
22.05.2026 Кубок Франции Финал Ланс3 : 1
17.05.2026 Франция — Лига 1 34-й тур 0 : 4Ланс
13.05.2026 Франция — Лига 1 29-й тур Ланс0 : 2
Турнирная таблица
За 5-е место
Кристал Пэлас
Аль-Ула
3 : 1
За 3-е место
Фамаликан
Комо
2 : 3
Финал
Ланс
Вильярреал
01.08
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ланс
0%
Ничья
0%
Вильярреал
0%

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