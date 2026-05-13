Ланс - Вильярреал 01 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Вильярреал, которое состоится 01 Августа 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Como Cup, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дино Топпмёллер
|Иньиго Перес
|28.07.2026
|Como Cup
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0 7 : 8
|28.07.2026
|Como Cup
|Группа A. 1-й тур
|0 : 3
|22.05.2026
|Кубок Франции
|Финал
|3 : 1
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|0 : 4
|13.05.2026
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|0 : 2
| Кристал Пэлас
Аль-Ула
|3 : 1
| Фамаликан
Комо
|2 : 3
| Ланс
Вильярреал
|01.08