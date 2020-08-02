Оренбург - Зенит 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Зенит, которое состоится 02 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|08.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
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|6 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
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|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|8 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|2
|6
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Зенит
|1
|3
|4
|Спартак М
|1
|3
|5
|Краснодар
|1
|3
|6
|Ростов
|2
|3
|7
|Оренбург
|1
|3
|8
|Балтика
|2
|3
|9
|Рубин
|2
|3
|10
|Крылья Советов
|2
|2
|11
|Ахмат
|1
|1
|12
|Локомотив М
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Динамо М
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Родина
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Акрон
|2
|0