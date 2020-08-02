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Оренбург - Зенит 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
02 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Оренбург
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Зенит, которое состоится 02 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
08.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург2 : 1Зенит
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Зенит6 : 0Оренбург
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Зенит5 : 2Оренбург
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Оренбург3 : 5Зенит
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 1Зенит
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит1 : 0Оренбург
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Зенит1 : 0Оренбург
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Оренбург3 : 1Зенит
20.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Оренбург2 : 2Зенит
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит8 : 0Оренбург
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Оренбург» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо Мх26
2 ЦСКА24
3 Зенит13
4 Спартак М13
5 Краснодар13
6 Ростов23
7 Оренбург13
8 Балтика23
9 Рубин23
10 Крылья Советов22
11 Ахмат11
12 Локомотив М21
13
Стыковая зона
Динамо М21
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Родина20
16
Зона вылета
Акрон20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Оренбург
0%
Ничья
0%
Зенит
0%

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