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Краснодар - Факел 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
02 Августа 2026 года в 18:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Краснодар
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Факел, которое состоится 02 Августа 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар5 : 0Факел
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Факел0 : 0Краснодар
19.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар2 : 0Факел
25.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0Краснодар
05.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Факел3 : 3Краснодар
17.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Краснодар2 : 2Факел
17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Факел2 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Краснодар» — «Факел». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо Мх26
2 ЦСКА24
3 Зенит13
4 Спартак М13
5 Краснодар13
6 Ростов23
7 Оренбург13
8 Балтика23
9 Рубин23
10 Крылья Советов22
11 Ахмат11
12 Локомотив М21
13
Стыковая зона
Динамо М21
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Родина20
16
Зона вылета
Акрон20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краснодар
0%
Ничья
0%
Факел
0%

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