03:15 ()
Свернуть список

Ахмат - Спартак М 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
02 Августа 2026 года в 20:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Ахмат
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 02 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Испания Хуан Карлос Карседо
История личных встреч
19.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Спартак М3 : 1Ахмат
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2Спартак М
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Ахмат0 : 0Спартак М
11.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1Спартак М
26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
16.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Спартак М
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Спартак М2 : 1Ахмат
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Ахмат0 : 1Спартак М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Ахмат» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо Мх26
2 ЦСКА24
3 Зенит13
4 Спартак М13
5 Краснодар13
6 Ростов23
7 Оренбург13
8 Балтика23
9 Рубин23
10 Крылья Советов22
11 Ахмат11
12 Локомотив М21
13
Стыковая зона
Динамо М21
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Родина20
16
Зона вылета
Акрон20
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Ахмат
0%
Ничья
0%
Спартак М
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close