Ахмат - Спартак М 02 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 02 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|19.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
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|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|01.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|2
|6
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Зенит
|1
|3
|4
|Спартак М
|1
|3
|5
|Краснодар
|1
|3
|6
|Ростов
|2
|3
|7
|Оренбург
|1
|3
|8
|Балтика
|2
|3
|9
|Рубин
|2
|3
|10
|Крылья Советов
|2
|2
|11
|Ахмат
|1
|1
|12
|Локомотив М
|2
|1
| 13
Стыковая зона
|Динамо М
|2
|1
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Родина
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Акрон
|2
|0